Av Brasil tem trecho interditado para poda de árvore nesta quarta

Viaduto Ataufo Alves, em Benfica - REPRODUÇÃO TWITTER

Viaduto Ataufo Alves, em BenficaREPRODUÇÃO TWITTER

Publicado 18/08/2021 06:08

Rio - Um trecho da Avenida Brasil será interditado das 7h às 13h desta quarta-feira (18) para a realização de um serviço de poda por parte da Comlurb. As interdições parciais serão feitas na pista lateral da Brasil, sentido Zona Oeste, na altura do Viaduto Ataufo Alves, em Benfica.

Os desvios serão realizados na própria pista, no trecho com estreitamento. Sinalização específica será instalada para orientar e alertar os motoristas e as condições do trânsito serão monitoradas quanto a eventuais impactos.



Publicidade

Parte do serviço já foi realizado na madrugada desta quarta-feira.