Recursos serão para produção, finalização e desenvolvimento de projetos, TV, ações locais e gamesFoto: Divulgação.

Publicado 17/08/2021 21:35

Rio - A cidade do Rio vai receber um pacote de investimentos com uma série de medidas para recuperar e fortalecer o setor audiovisual carioca, por meio da RioFilme, empresa que integra a Secretaria de Governo e Integridade Pública (SEGOVI). O prefeito Eduardo Paes anunciou nesta terça-feira (17) o Plano de Retomada do setor, que prevê um investimento de R$20 milhões nas áreas de produção, finalização e desenvolvimento de projetos para o cinema, TV, ações locais e games, ainda este ano, por meio de editais.

Os recursos se dividem entre reembolsáveis, com R$ 15,18 milhões divididos entre dois editais e sete linhas (edital de fomento reembolsável com 5 linhas e edital de fomento automático reembolsável com 2 linhas); não reembolsáveis, com R$ 1,070 milhão na produção de curtas-metragens e ações locais; e R$ 3,75 milhões que serão destinados ao apoio a Eventos, Mostras e Festivais.

Entre os recursos reembolsáveis, a linha de Complementação para Produção e Finalização de longas-metragens irá distribuir R$5,8 milhões entre no mínimo oito projetos de ficção, animação ou documentário. Já linha "Revelando Talentos" dedicará R$ 3,75 milhões a, pelo menos, seis cineastas que preparam seus primeiros filmes.

O edital com recursos reembolsáveis prevê também a linha de Desenvolvimento de longas-metragens, que irá beneficiar pelo menos seis projetos com um investimento total de R$540 mil a serem distribuídos entre ficções, animações ou documentários. Para obras seriadas serão destinados R$690 mil, distribuídos entre, pelo menos, oito projetos de animação, ficção ou documentário. Por fim, está previsto ainda também uma linha dedicada à produção de games, com recursos de R$400 mil reais.

Já o Edital de Investimento Automático irá distribuir R$4 milhões divididos em quatro prêmios, sendo metade por excelência em Desempenho Comercial e a outra metade destinada à mérito por Desempenho Artístico, nos dois quesitos as produtoras das obras serão as beneficiadas pelos prêmios. O processo do edital, por ser automático, é diferente dos demais.

Entre os editais com recursos não reembolsáveis, os curta-metragistas cariocas serão beneficiados por um edital não reembolsável específico para o formato, totalizando um investimento de R$920 mil que deverão ser distribuídos entre, pelo menos, dez projetos entre ficções, animações e documentários. O Edital voltado para as Ações Locais prevê investimentos de R$150 mil, que deverão beneficiar no mínimo dez projetos.

Os editais preveem políticas afirmativas que concederão pontuação adicional por critérios como gênero, raça, pertencimento a outros grupos vulneráveis como pessoas com deficiência e transexuais, assim como localização da proponente em áreas de maior vulnerabilidade social pontuam mais. O Plano de Retomada prevê também recursos não reembolsáveis no valor total de R$3,75 milhões, destinados a beneficiar eventos, mostras, festivais de cinema e iniciativas destinadas à formação de plateia.

Os projetos inscritos serão analisados por comissões de seleção específicas para cada linha, cada uma delas será composta por cinco pessoas escolhidas pelo critério de notório saber e atuação no setor audiovisual, entre representantes da administração pública e da sociedade civil. Para participar, as empresas interessadas devem estar há pelo menos dois anos funcionando com sede na cidade do Rio, 70% dos recursos recebidos por meio dos editais devem ser gastos no município e os investimentos devem começar a ser utilizados ainda em 2021.

"Essa cidade tem a obrigação histórica e moral de mostrar que qualquer tipo de censura preconceituosa e negacionista não vai valer. Vamos lançar no ano que vem um novo edital para o audiovisual. Vamos mantendo assim, fortalecendo o setor. A gente volta a assumir esse protagonismo. A era das trevas acabou. Essa cidade depende muito da cultura, que constrói a história e a identidade do Rio", afirmou o prefeito do Rio, Eduardo Paes.

O Plano de Retomada do Audiovisual da RioFilme tem também como meta central a reestruturação do Polo Cine Vídeo, por meio da concessão do espaço que será licitado, a partir de investimentos para a sua modernização. A ideia é oferecer no local estúdios com infraestrutura de ponta para o setor audiovisual. Será feita a reforma dos seis estúdios existentes e a construção de mais 4.800 metros quadrados em novos estúdios.

Ao final dos trabalhos, o Polo contará com uma área útil total de 9.600 metros quadrados. Os vencedores da concorrência ficarão isentos de IPTU durante todo o contrato. Durante o período de obras, eles estarão isentos também do aluguel do espaço. Será criado um Grupo de Trabalho (GT), formado por representantes de secretarias municipais, para avaliar a criação do Distrito Criativo Carioca (DCC), na região entre Barra e Jacarepaguá, na Zona Oeste.

A partir do trabalho do grupo, que tem prazo máximo de 90 dias, serão analisadas, conforme as necessidades tributárias e estruturais, a viabilidade do Distrito. A iniciativa tem como objetivo consolidar as atividades de audiovisual na região, que já abrange um complexo de seguimentos ligados ao setor, com estúdios de televisão, rede hoteleira, ampla estrutura comercial e turística, além do Polo Cine Vídeo. No mês de outubro, o CineCarioca Nova Brasília, no Complexo do Alemão, retoma às atividades.

"É uma alegria falar dessa retomada. Depois de quatro anos de uma incompreensível lacuna, incompatível com o que a cidade já produziu de audiovisual, voltamos a ser o mais importante pólo deste setor, que gera tanto emprego e renda, além de refletir a nossa própria identidade. O Rio de Janeiro está tomando novamente a liderança. Não é apenas um aporte de recursos, são políticas públicas voltadas para este segmento", explicou o secretário de Governo e Integridade Pública, Marcelo Calero.

O plano ainda pretende fortalecer a Rio Film Commission (RFC), braço da RioFilme responsável pela condução de filmagens na cidade, que vai passar por uma reestruturação. A ideia é tornar a RFC mais ágil e desburocratizada no papel de centralizadora entre os agentes que autorizam e fazem a gestão de locações para as filmagens no Rio, concentrando em uma única porta de entrada, o Sistema da Rio Film Commission, os pedidos de autorização para filmagem em vias e equipamentos públicos municipais, estaduais e federais.

Também estão sendo criadas parcerias para a redução de prazos e custos junto aos gestores das locações mais disputadas na cidade. A meta é facilitar a vida de quem filma na cidade junto a empresas de iluminação; geradores de energia; equipe de câmera; equipe de movimento; hospedagem; aluguel de estúdios, entre outros. A proposta já conquistou parceiros como o BioParque, AquaRio, Paineiras Corcovado, Bondinho do Pão de Açúcar, Rio Star - a roda gigante no Porto Maravilha-, Museu do Amanhã, e empresas como a VLTQuanta, Naymar e Hoffmann.

Para dinamizar o processo e atrair novas filmagens para a cidade serão disponibilizados os catálogos de locações e de produtoras cariocas no site da Rio Film Commission. A Rio Film Commission também deverá fazer a ponte entre as produtoras e gestores públicos de espaços como Praias, Parques (SMAC); Teatros, Bibliotecas, Centros Culturais, Museus (SMC); Escolas (SME), Planetário (SEGOVI) e Equipamentos Esportivos (SMEL).

"É um prazer fazer parte desta retomada. As ações foram conversadas com produtores e realizadores. Queremos abrir a RioFilme mais para vocês do audiovisual. Vamos trabalhar juntos. Quero agradecer ao prefeito e ao Calero por entenderem a necessidade do nosso mercado. Que o protagonista seja o Rio de Janeiro", disse o diretor-presidente da RioFilme, Eduardo Figueira.

Na cerimônia de lançamento do plano, que contou com uma plateia formada por representantes do setor audiovisual carioca, foi anunciada também uma parceria entre a RioFilme e a Firjan, que concederá uma ampla consultoria à empresa municipal para a modernização de sua estrutura e definição de seu planejamento estratégico, que deve resultar, entre outras realizações, na criação de uma nova marca, a RioFilme+.

O Plano de Retomada traz também a criação do Conselho da RioFilme, para ampliar a participação do mercado audiovisual nas decisões da empresa. O conselho deverá reunir um grupo de sete representantes do setor audiovisual nas esferas pública e privada, sendo dois componentes da prefeitura e cinco do mercado. O conselho terá o desafio de auxiliar a RioFilme na sua interlocução com o mercado e na condução de suas diretrizes.

Serviço

