ITAGUAÍ – Na pequena cidade Enseada do Céu, um laminador naval chamado Pedro salva Júlia de um assalto, mas ela é namorada de João Vidal, o homem mais rico e poderoso da cidade. João e Pedro, então, disputam o amor da moça. Essa trama simples, que configura a tradicional estrutura narrativa do triângulo amoroso, é o que une jovens atores de teatro de Itaguaí em um projeto ambicioso de filmar uma série de 10 episódios, chamada “O Mesmo Céu”, e postá-la no Youtube. O grupo, capitaneado pelo ator Thiago Mabel – que concebeu a série, escreve, dirige e atua (ele interpreta Pedro) – já conseguiu lançar um piloto e dois episódios. O quarto, segundo ele, já vai ser lançado e o quinto está a caminho. A produção pode ser classificada como um drama romântico.

Cena filmada à noite em rua de Itaguaí: esforço para contar uma história de triângulo amoroso - Divulgação

Não há patrocínio, dinheiro, orçamento. A lista de equipamentos usados nas filmagens tem quatro itens: filmadora, duas lentes, microfone e um tripé, adquiridos graças a rifas passadas entre as famílias dos atores, amigos e conhecidos. A equipe tem 20 pessoas que nada recebem para atuar ou trabalhar. Apesar das dificuldades, a história se desenvolve em episódios de 25 a 30 minutos cada, e pode ser vista de graça no Youtube no canal OMC Produções.

EM ITAGUAÍ

A exemplo da Sucupira da novela “O Bem-Amado” (de Dias Gomes) ser o bairro de Sepetiba, na capital, a cidade fictícia de Enseada do Céu é Itaguaí. A maioria das cenas são filmadas na rua. Como o personagem Pedro trabalha em um pequeno estaleiro, a pitoresca praia de Coroa Grande é cenário constante. Há também cenas filmadas no Ciep 498 (Irmã Dulce), na Quadra Municipal e em uma floricultura no centro. Algumas poucas cenas foram filmadas em Mangaratiba. As internas, segundo o diretor, são em número reduzido. Quando o protagonista está com a mãe, por exemplo, a filmagem acontece na casa da mãe do ator, Rita de Cássia, que atua na série como ela mesma, digamos assim.

Os atores Théo e Kaila em cena na Ilha da Madeira: filmagens são feitas quase em sua totalidade em Itaguaí - Divulgação

A não ser por uma das atrizes, que é de Itacuruçá, todos os atores são de Itaguaí e estudaram teatro juntos. Thiago, Juliana Melo e Dann Santos – as pontas do triângulo amoroso - conheceram-se na escola de teatro e são grandes amigos. “Somos uma grande família. O objetivo não é ganhar dinheiro, isso virá no momento certo. Estamos realizando o sonho de atuar numa série, e por enquanto isso é tudo que importa”, diz Thiago, que tem 30 anos e já participou de outros projetos independentes, mas este é o primeiro de sua autoria. É também a primeira iniciativa sua no ramo na qual teve que bancar parte dos custos do próprio bolso.



POUCOS RECURSOS, MAS DISPOSIÇÃO

Apesar das limitações, a produção parece conseguir se sustentar na tela, embora a popularização dos serviços e streaming como Netflix, por exemplo, faça surgir uma sensação de exigência que não é compatível com a intenção do idealizador de “O Mesmo Céu”. Além da curiosidade de ver Itaguaí representada e captada pela lente da única câmera, é até surpreendente que os episódios tenham trilha incidental, planos com ângulos diferentes (sem muitas inovações, evidentemente) e até mesmo uma cena de ação com câmera tremida com edição bastante convincente. É visível o esforço dos editores Fhael Nunes, Marcos Paulo e Ângelo Massolar em conferir ritmo às cenas.

Thiago Mabel contracena com a mãe, Rita de Cássia, na casa dela: improviso com muita vontade de realizar um produto dramatúrgico - Divulgação

Parece claro que os figurinos são dos próprios atores, assim como deve ficar a cargo deles a própria maquiagem e cabelos. Os custos de produção, portanto, estão baseados no improviso e na vontade imensa de produzir dramaturgia itaguaiense.

Uma ou outra cena parece um pouquinho escura, e às vezes os atores ficam longes demais um do outro quando contracenam – opção do diretor? – mas nada que comprometa a sensacional iniciativa do “vamos fazer nós mesmos”. Não há conhecimento de que houve algumas vez iniciativa parecida na cidade.

INSPIRAÇÃO EM ONE TRHEE HILL

Thiago Mabel conta que a inspiração veio da bem-sucedida série estadunidense “One Three Hill”, que teve nove temporadas (a última foi ao ar em 2012). Nela, meio-irmãos disputam o amor de uma bela moça e têm embates nas quadras de basquete. Esse esporte também é abordado em “O Mesmo Céu”, mas, a exemplo do universo das séries em geral, não é de bom tom soltar spoilers, principalmente porque a série acumula em três episódios quase 12,5 mil visualizações. Ok, só um, vá lá: tem beijo no quinto episódio.

“O projeto era para ser uma peça teatral, mas como a história tem muito conteúdo, decidi adaptar para uma série. A repercussão tem sido muito positiva, fico muito feliz quando nossos fãs elogiam nosso trabalho e ficam ansiosos pelos próximos episódios. Muitos deles nos ajudam na divulgação da série”, conta o autor, diretor e protagonista.

A equipe reunida em Coroa Grande: pouco dinheiro, mas um sonho que vira realidade no Youtube - Divulgação

O diretor promete que o quarto episódio – chamado “Escolhas” - será lançado muito em breve. A produção do quinto episódio também já vai colocar o pé nas ruas de Itaguaí. Thiago Mabel já tem projetos para o ano que vem: um curta de terror e outro de romance.

Como aperitivo, várias imagens da série na galeria logo abaixo.

Para assistir “O Mesmo Céu”: