Pescadores são homenageados após salvar gato que caiu da Ponte Rio-Niterói

Pescadores são homenageados após salvar gato que caiu da Ponte Rio-NiteróiFoto: Divulgação / RJPET

Publicado 17/08/2021 19:27

Rio - Pescadores que resgataram o gato que caiu da Ponte Rio-Niterói receberam uma homenagem , nesta terça-feira. No último domingo, os pescadores Alexandre Duarte, 53 anos, e Vagner Rodrigues Pinheiro, 34, encontraram o animal na Baía de Guanabara.

“Só ouvi o barulho e em seguida vi que era um gato, ele já estava muito cansado quando o peguei no colo, ainda bem que chagamos logo. E poder estar aqui hoje recebendo essa homenagem é muito gratificante, melhor ainda é saber que o gato está vivo”, lembrou Vagner.

Alexandre confessou que ter resgatado o gatinho foi impactante para a vida dele. “Realmente nunca pensei que um dia fosse gostar de gato, mas o que aconteceu mudou minha forma de pensar. E agora quero poder fazer muito mais por esses animais. Estou muito feliz, pois nunca recebi em minha vida uma homenagem como essas", disse.

Além dos pescadores locais, o evento para homenagear a atitude dos amigos contou com a presença do secretário de Agricultura, Marcelo Queiroz, da primeira-dama do estado, Analine Castro, do secretário municipal de Proteção Animal, Vinicius Cordeiro, do vereador de Niterói, Daniel Marques.

“Na verdade hoje precisamos de gestos de solidariedade. E o que esses pescadores fizeram foi um grande exemplo a ser seguido. Importante lembrar que nesse período frio os animais procuram lugares quentes, como a parte interna de um carro. A secretaria já vem orientando as pessoas a baterem no capô, darem uma checada antes de sair com o carro, para evitar um acidente”, afirmou Queiroz.

O caso aconteceu na manhã do último domingo e um dos homens registrou o momento após o felino ser retirado da água. Em um primeiro momento, a suspeita era de que o animal havia sido jogado, no entanto, um vídeo divulgado pela Ecoponte, concessionária que administra a via, é possível ver que o gato estava saiu do motor de um veículo em movimento, atravessou as pistas e depois caiu da ponte.