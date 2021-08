Gato é resgatado por pescadores na Baía de Guanabara - Divulgação/Redes Sociais

Publicado 16/08/2021 16:59 | Atualizado 16/08/2021 18:44

Rio - Pescadores que passavam de caiaque na Baía de Guanabara foram surpreendidos ao ver um gato sendo jogado do alto da ponte Rio-Niterói na manhã do último domingo (15). O resgate foi registrado por um colega do pescador, que também estava com ele, em outro caiaque.



De acordo com a narração do vídeo, o gatinho foi jogado de um veículo para a Baía de Guanabara e só chamou a atenção dos pescadores por causa do barulho da queda. O DIA tentou contato com a Ecoponte, concessionária que administra a ponte, para saber se o veículo e o responsável pelo crime já havia sido localizado. Em nota, a concessionário disse que "segue à disposição das autoridades policiais para ajudá-las a identificar o que ocorreu com o felino que teria caído recentemente da Ponte Rio-Niterói".

O gatinho foi levado para a terra e em poucos minutos conseguiu um novo lar.

No Brasil, maltratar um animal é crime previsto em lei 9.605-98, artigo 32. A pena para quem for condenado vai de 2 a 5 anos de prisão, além do pagamento de multa e inclusão do nome no registro de antecedente criminal. A lei protege não só os animais silvestres, mas também os domésticos. Abandonar um cachorro ou gato, por exemplo, também é classificado como maus-tratos pela lei.

Confira a nota da Ecoponte na íntegra:

"A concessionária Ecoponte segue à disposição das autoridades policiais para ajudá-las a identificar o que ocorreu com o felino que teria caído recentemente da Ponte Rio-Niterói. Toda vez que um animal é localizado na Ponte, as equipes da concessionária chegam a interditar os dois sentidos da rodovia para resgatá-lo. Os animais resgatados na Ponte são encaminhados para avaliação de um veterinário, e caso seja necessário, a concessionária disponibiliza todos os cuidados para contribuir com a recuperação plena da saúde do animal. A Ecoponte esclarece ainda que abandono de animais em vias públicas caracteriza crime ambiental, ocorrência que deve ser conduzida pelas autoridades policiais."