Publicado 16/08/2021 17:41

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) registrou nas últimas 24 horas novas 8 mortes em decorrência da covid-19 e 2.418 casos confirmados em todo o estado. As informações constam no painel de monitoramento do vírus desta segunda-feira. Até agora, estado já contabiliza 1.006.920 casos confirmados e 60.655 mortes.



De acordo com o painel da SES, a taxa de letalidade do vírus é de 5,60%, a maior do país. Os dados indicam ainda a taxa de ocupação de leitos no estado que chega a 69,9%, nos leitos de UTI, e a 45,9% para os de enfermaria. Outro indicador importante aponta para a ausência de filas para esses perfis de internação.



A média móvel de óbitos desta segunda-feira é de 95 vítimas do vírus. Segundo dados Ministério da Saúde, essa é a segunda menor marca desde o dia 20 de março, quando a média indicava 88 mortes nos últimos sete dias e o estado entrava na alta de casos que atingiu todo país.