Cariocas aproveitam último dia de calor na Praia do ArpoadorFábio Costa/Agência O DIA

Publicado 17/08/2021 07:42 | Atualizado 17/08/2021 09:56

Rio - Depois de dias de chuva e frio, a temperatura no Rio começa a subir nesta terça-feira por conta do posicionamento de um sistema de alta pressão sobre o oceano. Segundo o Alerta Rio, o dia terá predomínio de céu parcialmente nublado e não há previsão de chuva. Os ventos estarão fracos a moderados e as temperaturas permanecerão estáveis em relação ao dia anterior, com mínima de 14°C e máxima de 33°C.

Nesta quarta-feira a previsão é que a máxima seja de 34°C e a mínima de 17°C, com céu claro e vento fraco a moderado. Na quinta, os termômetros ficam entre 32°C e mínima de 15°C e ventos moderados. Na sexta, o céu fica parcialmente nublado, com vento fraco a moderado e temperaturas entre 34°C e 14°C.