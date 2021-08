Ex-secretário da Seap, Raphael Montenegro, chega na sede a Polícia Federal, na Praça Mauá - Reginaldo Pimenta/Agência O DIA

Publicado 17/08/2021 09:24 | Atualizado 17/08/2021 11:25

Rio - Foi publicada no Diário Oficial (DO) do Governo do Rio de Janeiro desta terça-feira (16) a exoneração do ex-secretário de Administração Penitenciária, Raphael Montenegro Hirschfeld. Em seu lugar, o governador Cláudio Castro nomeou Victor Hugo Poubel, delegado da Polícia Federal. Montenegro foi horas antes por suspeita de ligação com lideranças do Comando Vermelho (CV).

O DIA denunciou, com exclusividade, que um integrante da cúpula do CV, o traficante Castro já havia anunciado a exoneração de Montenegro na última sexta-feira. A saída da Seap acontece logo depois quedenunciou, com exclusividade, que um integrante da cúpula do CV, o traficante Wilton Carlos Rabello Quintanilha, o Abelha, de 49 anos , mesmo com com mandado de prisão ativo, deixou uma das unidades do Complexo de Gericinó, em Bangu, pela porta da frente.

Na operação desta terça, batizada como Simonia, que faz referência a uma prática medieval em que detentores de cargos trocavam benefícios ilegítimos por vantagens, além do ex-secretário a Polícia Federal prendeu os subsecretários da pasta Wellington Nunes da Silva e Sandro Farias Gimenes.

Raphael Montenegro assumiu o cargo de secretário da Seap em janeiro deste ano, quando foi foi nomeado por Cláudio Castro (PL), ainda como governador em exercício. Ele substituiu o ex-secretário Marco Aurélio Santos.

Em nota, o Governo do Rio informou que "o secretário de Administração Penitenciária, Raphael Montenegro, foi exonerado nesta terça-feira (17). Em seu lugar, assume o delegado federal Vitor Hugo Poubel. A substituição já havia sido decidida na semana passada e aguardava os trâmites da cessão do servidor público federal. Com relação à operação deflagrada nesta manhã pela Polícia Federal, o governo se compromete a auxiliar no aprofundamento das apurações. Nesta manhã, o governador falou com o ministro da Justiça, Anderson Torres, colocando o Estado à disposição e reforçando que o governo é o maior interessado no esclarecimento dos fatos".



Além da PF, a operação conta com o Ministério Público Federal (MPF) e o Departamento Penitenciário Federal (DEPEN). As investigações apontam um esquema de "negociações espúrias entre a cúpula e lideranças" do Comando Vermelho dentro da Seap, comandado por Montenegro.