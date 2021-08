Material apreendido nesta segunda-feira - Divulgação/Disque Denúncia

Publicado 17/08/2021 10:20

Rio - Policiais do 12º BPM (Niterói) prenderam um homem identificado apenas como Alex, com 118 trouxinhas de maconha, 225 pinos de cocaína, 50 pedras de crack, três rádios transmissores e um notebook na Rua Noronha Torrezão, próximo ao Morro do Abacaxi, no Fonseca, em Niterói, Região Metropolitana do Rio.



A a ação foi realizada após informações do Disque Denúncia, na noite de desta segunda-feira (16). O material e o acusado foram encaminhados para a 78ª DP (Fonseca) para registro da ocorrência.