Área de mata atingida por incêndioDivulgação

Publicado 17/08/2021 09:14

Rio - Uma denúncia sobre queimadas feita ao programa Linha Verde, do Disque Denúncia, levou policiais militares do Comando de Polícia Ambiental a identificarem uma área de 500 mil metros quadrados degradada no município de Natividade, no Noroeste Fluminense, nesta segunda-feira (16). Os agentes, responsáveis por averiguar as denúncias, eram lotados na Unidade de Policiamento Ambiental do Parque Estadual do Desengano.

Segundo a denúncia, pessoas atearam fogo e causaram um incêndio florestal de grandes proporções na região. Na Estrada Natividade x Querendo, no Morro da Torre, os agentes puderam verificar que o fogo da queimada atingiu uma área de vegetação nativa e outra agropastoril, causando danos em algumas propriedades rurais. No momento da fiscalização, os policiais não encontraram nenhum responsável pelo crime. A ocorrência foi registrada na 140ª DP (Natividade).



Desde 2018, o programa Linha Verde já recebeu 1.195 denúncias sobre queimadas em todo o Estado do Rio. Somente em 2021, já foram pelo menos 190.



O Linha Verde reforça a solicitação para que a população continue denunciando crimes ambientais em todo o estado do Rio através dos telefones 0300 253 1177 (custo de ligação local) e (21) 2253 1177, além do APP “Disque Denúncia RJ” disponível para celulares. Por essa modalidade, o denunciante pode enviar fotos e vídeos, com a garantia do anonimato.

É possível denunciar também através da página do Linha Verde no facebook, www.facebook.com/linhaverdedd ou ainda pelo site do Disque Denúncia (www.disquedenuncia.org.br). Lembrando que em todos os canais, o anonimato é garantido ao denunciante.