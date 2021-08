Operação mira grupo de milicianos que extorquia moradores de condomínio em Duque de Caxias - Marcos Porto / Agência O DIA

Publicado 17/08/2021 07:53 | Atualizado 17/08/2021 12:44

O grupo atua em cinco condomínios da Estrada Calundu, no bairro Nossa Senhora do Carmo, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. No local, são cerca de 8 mil moradores. De acordo com a polícia, o grupo cobra taxas de segurança e impõem que os moradores tenham sinal de TV a cabo clandestino e serviços de internet de uma empresa específica, que é indicada pelos milicianos.Ainda segundo as investigações, a cobrança das taxas impostas aos moradores dos condomínios é feita através de intimidação. Além disso, os síndicos dos edifícios, responsáveis pela administração, são obrigados a incluir valores a mais nas despesas dos boletos do condomínio . No boleto, é cobrada uma taxa extra de R$ 20 a cada morador e repassada aos criminosos.A operação também conta com apoio da Polícia Militar. A delegacia reforça que todos aqueles que, direta ou indiretamente participem das atividades de milícia, serão responsabilizados.