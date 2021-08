Ex-secretário da Seap, Raphael Montenegro, é preso por suspeita de ligação com lideranças do Comando Vermelho - Reginaldo Pimenta/Agência O DIA

Ex-secretário da Seap, Raphael Montenegro, é preso por suspeita de ligação com lideranças do Comando VermelhoReginaldo Pimenta/Agência O DIA

Publicado 17/08/2021 09:19 | Atualizado 17/08/2021 09:54

Rio -- Preso nesta terça-feira por manter relações espúrias com lideranças da facção Comando Vermelho, o secretário de Administração Penitenciária, Raphael Montenegro, tinha um apelido específico entre os familiares de traficantes da quadrilha: 'Raphael CV'.

Desde que se tornou secretário, Montenegro realizava visitas a presos da quadrilha em Catanduvas, no Paraná e, também, a lideranças no Rio, o que não é de praxe. Além disso, inaugurou o que chamou de visitas de ouvidoria: ir até favelas da facção e realizar, pessoalmente, reuniões com familiares, que o apelidaram, de acordo com servidores penitenciários, como um novo membro da facção.

Publicidade

Em uma das mensagens de familiares, uma das visitas é anunciada na Mangueira. "Quarta-feira, 28.07.2021, 13h, no auditório da quadra da escola de samba Mangueira, terá uma importantíssima reunião e café da tarde com Raphael Montenegro. (...) Vamos compartilhar meu povo, nesse dia mostraremos nossa força e união em nossas comunidades", diz trecho da mensagem.

Uma outra reunião foi realizada no dia 28 de julho, na Fazendinha, no Complexo do Alemão. Parentes de presos, como os de Fabiano Atanásio, o FB, uma das principais lideranças da facção, anunciaram nas redes sociais a visita e, inclusive, notificaram que iriam comunicar das próximas reuniões.

Publicidade

A visita de Montenegro a Márcio Nepomuceno, o Marcinho VP, em Catanduvas, em maio, também foi determinante para a sua prisão. Ele teria negociado o retorno do traficante para o Rio.

No dia 29 de julho, O DIA noticiou, com exclusividade, que Montenegro havia colocado em liberdade Wilton Carlos Quintanilha, o Abelha, um dos principais traficantes da quadrilha, mesmo após a Polícia Civil ter alertado de que havia um mandado de prisão ativo para o criminoso.

Publicidade