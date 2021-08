Os pacientes completamente vacinados representavam apenas 7% das internações - Foto: reprodução internet

Os pacientes completamente vacinados representavam apenas 7% das internaçõesFoto: reprodução internet

Publicado 17/08/2021 11:15

Rio - Dados do painel de covid-19 do Estado do Rio de Janeiro apontam que seis municípios estão com 100% de ocupação em seus leitos de UTIs de unidades públicas. As cidades são: São Jesus de Itabapoana, Cantagalo, Miracema, Itaperuna, Itaguaí e Nova Friburgo.

De acordo com a última atualização do painel, feita nessa segunda-feira, outras três cidades estão com seu leitos de UTIs com mais de 90% de ocupação, são elas: Rio de Janeiro, Teresópolis e Duque de Caxias.

No Rio o número de leitos públicos vagos é 30, Caxias segue com 10, enquanto Teresópolis tem apenas um leito disponível.

A nova cepa

A Secretaria de Saúde do Rio (SES) informou nesta segunda-feira que a nova variante Delta já é a mais encontrada nas amostras coletadas pelos técnicos no Estado. Na capital, de acordo com o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, a nova cepa foi encontrada em 56,6% das coletas feitas no último mês.

Devido ao avanço da variante, a SES confirmou ao DIA que irá contratar 150 leitos na rede privada. De acordo com a pasta, o procedimento está em análise jurídica e a expectativa é que o chamamento público seja publicado em 15 dias. O anúncio é o primeiro passo de um modelo de contratação feito sem licitação e já usado pelo estado durante a pandemia para expandir o número de leitos