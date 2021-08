Secretário municipal de Saúde do Rio, Daniel Soranz - Fabio Costa/Agência O Dia

Secretário municipal de Saúde do Rio, Daniel SoranzFabio Costa/Agência O Dia

Publicado 16/08/2021 07:38 | Atualizado 16/08/2021 07:40

Rio - O secretário de Saúde do Rio, Daniel Soranz, afirmou, na noite deste domingo, que a variante Delta foi detectada em mais da metade das amostras colhidas no município no último mês.

"Recebemos novos resultados de sequenciamento genômico do Laboratórios LNCC e UFRJ/LVM, que se somam aos demais resultados, demonstrando que a variante delta foi identificada em 56,6% das amostras colhidas no último mês. Evite se expor desnecessariamente, e use máscara", escreveu Soranz em seu perfil no Twitter.



Publicidade

Internações

Publicidade

Soranz disse que pacientes curados continuam internados em unidades de saúde, em função das sequelas causadas pela covid-19. O número de internações pode crescer mais, segundo informou Soranz. Por isso, o secretário reforçou que as medidas sanitárias devem ser respeitadas, como evitar aglomerações, distanciamento social e uso de máscaras.

"O número de pessoas internadas vem subindo, cresceu 10% nos últimos dias. A gente teve que reabrir novos leitos que tinham sido fechados. A gente tem 180 pacientes que tiveram Covid e se mantêm internados. A gente tem uma taxa de ocupação relativamente alta nesse momento. Pode ser que a gente tenha um aumento ainda maior", afirmou o secretário à Globo News.

Publicidade

Calendário de vacinação

O calendário da semana começará com a vacinação de jovens de 22 anos na segunda-feira (16); na terça (17), 21 anos; quarta-feira (18) é o dia das pessoas de 20 anos; na quinta (19), 19 anos; e na sexta (20), 18 anos. A orientação é que mulheres procurem se vacinar pela manhã, e homens à tarde.

Publicidade

A Secretaria Municipal de Saúde vai inaugurar nesta segunda-feira (16) um novo ponto de vacinação contra a covid-19, no Palácio Pedro Ernesto, sede Câmara Municipal do Rio, na Cinelândia. A população poderá acessar o prédio pelo hall de entrada. O ponto funcionará de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.