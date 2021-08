Incêndio em apartamento em Madureira - REPRODUÇÃO DE VÍDEO/TV GLOBO

Incêndio em apartamento em MadureiraREPRODUÇÃO DE VÍDEO/TV GLOBO

Publicado 16/08/2021 06:39 | Atualizado 16/08/2021 06:44

Rio - Bombeiros foram acionados no início da manhã desta segunda-feira (16) para conter um incêndio em um apartamento em Oswaldo Cruz, Zona Norte do Rio. O imóvel, localizado no 11º andar, foi tomado pelo fogo ainda antes das 6h, mas os bombeiros já trabalham para conter as chamas.

O edifício fica na Rua Clara Nunes, em frente à quadra da Portela. Caminhões do Corpo de Bombeiros estão parados na rua, e há agentes dentro do apartamento. Não há vítimas.

Publicidade