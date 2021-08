Escola das redes públicas vão seguir protocolos de segurança. Foto de 08/02/2021 - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 16/08/2021 06:27 | Atualizado 16/08/2021 08:38

Rio - As aulas presenciais na rede estadual de ensino podem voltar a partir desta segunda-feira (16), após resolução da Secretaria Estadual de Educação, que criou novos protocolos em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde. O retorno só vale se os municípios autorizarem: a cidade que se manifestar contra a flexibilização do isolamento social poderá voltar exclusivamente ao ensino remoto.

As instituições de ensino deverão observar o percentual máximo diário de funcionamento, de acordo com a capacidade total da unidade. Será preciso respeitar o nível de contaminação de cada município, contado por bandeiras - verde, laranja, amarela e vermelha. Com o novo protocolo, as escolas poderão ministrar aulas presenciais mesmo com bandeira vermelha. A capacidade será:



- De até 40% (quarenta por cento) de atendimento da unidade escolar, no caso de bandeira vermelha;



- De até 70% (setenta por cento) de atendimento da unidade escolar, no caso de bandeira laranja;



- De até 100 % (cem por cento) de atendimento da unidade escolar, no caso de bandeira amarela e verde;



Segundo a Secretaria, 95% dos profissionais de educação tomaram a primeira dose e 45% estão com o ciclo vacinal completo.



A adesão do primeiro dia

De acordo com uma funcionária, no primeiro dia de reabertura do Colégio Estadual José Leite Lopes, em Andaraí, Zona Norte do Rio, a adesão à volta às aulas entre os estudantes chegou perto dos 40%. Próximo às 7h15, o movimento na entrada da unidade era maior devido a chegada dos alunos.

Os municípios liberados para retornar com as aulas presenciais são:

1 ANGRA DOS REIS

2 ARARUAMA

3 AREAL

4 ARMAÇÃO DE BÚZIOS

5 ARRAIAL DO CABO

6 BARRA DO PIRAÍ

7 BARRA MANSA

8 BELFORD ROXO

9 BOM JARDIM

10 CABO FRIO

11 CACHOEIRAS DE MACACU

12 CAMBUCI

13 CAMPOS DOS GOYTACAZES

14 CANTAGALO

15 CARMO

16 CASIMIRO DE ABREU

17 COMENDADOR LEVY GASPARIAN

18 CONCEIÇÃO DE MACABU

19 CORDEIRO

20 DUQUE DE CAXIAS

21 ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

22 GUAPIMIRIM

23 ITABORAÍ

24 ITAGUAÍ

25 ITALVA

26 ITAPERUNA

27 ITATIAIA

28 JAPERI

29 MACAÉ

30 MACUCO

31 MAGÉ

32 MANGARATIBA

33 MARICÁ

34 MENDES

35 MESQUITA

36 MIGUEL PEREIRA

37 MIRACEMA

38 NATIVIDADE

39 NILÓPOLIS

40 NITERÓI

41 NOVA FRIBURGO

42 NOVA IGUAÇU

43 PARACAMBI

44 PARAÍBA DO SUL

45 PARATY

46 PATY DO ALFERES

47 PETRÓPOLIS

48 PINHEIRAL

49 PIRAI

50 PORCIÚNCULA

51 PORTO REAL

52 QUATIS

53 QUEIMADOS

54 QUISSAMÃ

55 RESENDE

56 RIO BONITO

57 RIO CLARO

58 RIO DAS OSTRAS

59 RIO DE JANEIRO

60 SANTA MARIA MADALENA

61 SANTO ANTONIO DE PADUA

62 SÃO FIDÉLIS

63 SÃO GONÇALO

64 SAO JOAO DE MERITI

65 SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO

66 SAPUCAIA

67 SAQUAREMA

68 SEROPÉDICA

69 SUMIDOURO

70 TANGUA

71 TERESOPOLIS

72 TRES RIOS

73 VALENÇA

74 VARRE-SAI

75 VASSOURAS

76 VOLTA REDONDA

Os que ainda não estão liberados são:

1 APERIBE

2 BOM JESES DE ITABAPOANA

3 CARAPEBUS

4 CARDOSO MOREIRA

5 DUAS BARRAS

6 IGUABA GRANDE

7 ITAOCARA

8 LAJE DO MURIAE

9 RIO DAS FLORES

10 SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA

11 SÃO JOÃO DA BARRA

12 SÃO JOSÉ DE UBÁ

13 SÃO PEDRO DA ALDEIA

14 SÃO SEBASTIÃO DO ALTO

15 SILVA JARDIM

16 TRAJANO DE MORAES