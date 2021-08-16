Escola das redes públicas vão seguir protocolos de segurança. Foto de 08/02/2021Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia
- De até 40% (quarenta por cento) de atendimento da unidade escolar, no caso de bandeira vermelha;
- De até 70% (setenta por cento) de atendimento da unidade escolar, no caso de bandeira laranja;
- De até 100 % (cem por cento) de atendimento da unidade escolar, no caso de bandeira amarela e verde;
2 ARARUAMA
3 AREAL
4 ARMAÇÃO DE BÚZIOS
5 ARRAIAL DO CABO
6 BARRA DO PIRAÍ
7 BARRA MANSA
8 BELFORD ROXO
9 BOM JARDIM
10 CABO FRIO
11 CACHOEIRAS DE MACACU
12 CAMBUCI
13 CAMPOS DOS GOYTACAZES
14 CANTAGALO
15 CARMO
16 CASIMIRO DE ABREU
17 COMENDADOR LEVY GASPARIAN
18 CONCEIÇÃO DE MACABU
19 CORDEIRO
20 DUQUE DE CAXIAS
21 ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN
22 GUAPIMIRIM
23 ITABORAÍ
24 ITAGUAÍ
25 ITALVA
26 ITAPERUNA
27 ITATIAIA
28 JAPERI
29 MACAÉ
30 MACUCO
31 MAGÉ
32 MANGARATIBA
33 MARICÁ
34 MENDES
35 MESQUITA
36 MIGUEL PEREIRA
37 MIRACEMA
38 NATIVIDADE
39 NILÓPOLIS
40 NITERÓI
41 NOVA FRIBURGO
42 NOVA IGUAÇU
43 PARACAMBI
44 PARAÍBA DO SUL
45 PARATY
46 PATY DO ALFERES
47 PETRÓPOLIS
48 PINHEIRAL
49 PIRAI
50 PORCIÚNCULA
51 PORTO REAL
52 QUATIS
53 QUEIMADOS
54 QUISSAMÃ
55 RESENDE
56 RIO BONITO
57 RIO CLARO
58 RIO DAS OSTRAS
59 RIO DE JANEIRO
60 SANTA MARIA MADALENA
61 SANTO ANTONIO DE PADUA
62 SÃO FIDÉLIS
63 SÃO GONÇALO
64 SAO JOAO DE MERITI
65 SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO
66 SAPUCAIA
67 SAQUAREMA
68 SEROPÉDICA
69 SUMIDOURO
70 TANGUA
71 TERESOPOLIS
72 TRES RIOS
73 VALENÇA
74 VARRE-SAI
75 VASSOURAS
76 VOLTA REDONDA
2 BOM JESES DE ITABAPOANA
3 CARAPEBUS
4 CARDOSO MOREIRA
5 DUAS BARRAS
6 IGUABA GRANDE
7 ITAOCARA
8 LAJE DO MURIAE
9 RIO DAS FLORES
10 SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA
11 SÃO JOÃO DA BARRA
12 SÃO JOSÉ DE UBÁ
13 SÃO PEDRO DA ALDEIA
14 SÃO SEBASTIÃO DO ALTO
15 SILVA JARDIM
16 TRAJANO DE MORAES
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