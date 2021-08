Coletivo em chamas na Linha Amarela, altura da Estrada do Pau-Ferro, no Sentido Barra da Tijuca - Reprodução de vídeo

Publicado 16/08/2021 19:47 | Atualizado 16/08/2021 22:15

Rio - Um ônibus pegou fogo e bloqueou duas faixas da Linha Amarela, no sentido Barra da Tijuca, na Zona Oeste, no início da noite desta segunda-feira. De acordo com o Centro de Operações Rio, a via permaneceu interditada por cerca de 3h. Segundo o Corpo de Bombeiros, os militares do quartel de Jacarepaguá foram acionados para o local às 19h12. Não houve vítimas.

O coletivo ficou parado em chamas próximo a saída 1A, no sentido Barra. As chamas foram flagradas por um motorista que passava no sentido Ilha do Fundão.

