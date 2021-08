Crimes foram flagrados pelas câmeras do Centro Integrado de Segurança Pública de Niterói - Reprodução

Publicado 16/08/2021 21:09

Rio - Um homem foragido da Justiça foi preso nesta segunda-feira (16) por policiais civis da 76ª DP (Niterói), em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, pelo crime de roubo de carga. Contra Marcio Silva Britto, de 37 anos, conhecido como "Marcinho BR", havia um mandado de prisão preventiva expedido pela 4ª Vara Criminal de Niterói, com base em investigações desenvolvidas pela 78ª DP (Fonseca).



De acordo com as investigações, Marcio utilizava a sua própria motocicleta, que estava em nome de terceiros, nos roubos de carga de cigarros. Ele e mais dois comparsas abordavam os entregadores assim que eles saíam de uma distribuidora no Cubango, em Niterói, também na Região Metropolitana. Armados com pistolas, eles ameaçavam as vítimas e as escoltavam até o interior do Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, onde faziam o transbordo da carga.

Em seguida, as vítimas eram liberadas às margens da rodovia BR-101. Os crimes foram flagrados pelas câmeras do Centro Integrado de Segurança Pública de Niterói (CISP) e ajudaram os agentes na identificação dos criminosos. De acordo com a Polícia Civil, por meio da análise das imagens foi possível definir parâmetros e identificar padrões comparativos que foram utilizados nas buscas e cruzamentos nos sistemas de inteligência da polícia.

Com base na sistematização de dados, os policiais estiveram na tarde de hoje no bairro Luiz Caçador, onde encontraram “Marcinho BR”. O criminoso foi preso na ação. Marcio possui ainda outras três anotações criminais por roubo de carga, organização criminosa e tentativa de homicídio. Ele será encaminhado ao sistema penitenciário onde permanecerá preso e à disposição da justiça.