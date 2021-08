Lucas Ramos do Nascimento Rodrigues é procurado pela Polícia Civil - Foto: Reprodução / Portal dos Procurados

Publicado 16/08/2021 22:16

Rio - Portal dos Procurados procura informações que possam levar a prisão de homem suspeito de ter matado o primo de uma ex-namorada. De acordo com as investigações da 55ª DP (Queimados), Lucas Ramos do Nascimento Rodrigues, 24 anos, teria assassinado o familiar da menina de 13 anos por ciúme após ela ter rompido o relacionamento. Ele é considerado foragido da Justiça.

O crime aconteceu no sábado, 14, em Queimados, na Região Metropolitana do Rio. O primo da adolescente, identificado como Wendel, foi esfaqueado por Lucas após ter tirado satisfação com o suspeito, que teria agredido a mãe dela por ser contra o relacionamento. Wendel chegou a ser levado para UPA de Queimados, mas não resistiu aos ferimentos.

O Disque Denúncia recebe informações sobre a localização Lucas Ramos, nos seguintes canais de atendimento:



Zap do Portal dos Procurados: (21) 98849-6099

(21) 2253 1177 ou 0300-253-1177

APP "Disque Denúncia RJ"

Facebook/(inbox): https://www.facebook.com/procuradosrj/,

https://twitter.com/PProcurados (mensagens).