Concurso para o Corpo de Bombeiros têm inscrições prorrogadas. Aprovados na seleção serão contratados pelo prazo inicial de um ano, prorrogáveis por mais sete - Foto: divulgação

Publicado 14/08/2021 16:04 | Atualizado 14/08/2021 16:10

Rio - As inscrições para o processo seletivo de ingresso no Serviço Militar Temporário Voluntário (SMTV) do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) foram prorrogadas até dia 22 de agosto. São 3 mil vagas de soldado e oficial do quadro da saúde, com remunerações que variam de R$ 1.226,94 a R$ 7.940,78. Os interessados devem acessar o site http://bit.ly/Inscricao-concurso-3-mil-vagas-cbmerj

Os aprovados serão contratados pelo prazo inicial de um ano, prorrogáveis por mais sete. A idade máxima de ingresso para o posto de Praças Temporárias Voluntárias (PTV) é de 25 anos e de Oficiais Temporários Voluntários (OTV), de 35 anos.

Para soldado, são oferecidas 2.548 vagas de nível médio para combatente, combatente/motorista, guarda-vida e técnico de enfermagem. Para oficial, cargo que exige formação superior, são 452 vagas para diversas especialidades, como assistente social, enfermeiro, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médico socorrista, psicólogo, entre outros.

A seleção será feita em três etapas. A primeira, que acontece em diversas cidades do estado no dia 10 de outubro, será a prova objetiva. Os aprovados fazem o Teste de Aptidão Física (TAF) ou, no caso dos candidatos a soldado guarda-vidas, o Teste de Habilidades Específicas (THE). Por fim, os habilitados realizam o exame de saúde, de caráter eliminatório.