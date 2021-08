Tema foi discutido em audiência pública da Comissão de Servidores Públicos da Alerj - Reprodução

Tema foi discutido em audiência pública da Comissão de Servidores Públicos da AlerjReprodução

Publicado 12/08/2021 18:27

O secretário estadual de Defesa Civil e comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militares, coronel Leandro Monteiro, defendeu, nesta quinta-feira (12 de agosto), a realização imediata do curso de formação por aprovados em concursos da corporação entre 2012 e 2015. Assim, eles ingressarão na instituição, cobrindo o déficit de pessoal que existe atualmente.

Segundo o secretário, as viaturas do Corpo de Bombeiros deveriam ter efetivo de nove militares. No entanto, contam com apenas dois, em decorrência da carência de bombeiros na corporação.

Publicidade

"Temos hoje um grande déficit de homens na corporação. Em viaturas que deveriam ter um efetivo de nove militares, estamos utilizando apenas dois. Temos necessidade imediata de que esses concursados aprovados façam o curso de formação", declarou o comandante-geral durante audiência pública virtual realizada pela Comissão de Servidores Públicos da Alerj.

A reunião foi promovida devido a diversas queixas sobre "irregularidades na convocação dos aprovados", após a publicação no Diário Oficial do Estado dos nomes de 300 candidatos.

Publicidade

O secretário, no entanto, ressaltou que as convocações são feitas com transparência e cuidado. "Por conta de fraudes nos concursos de 2000 e 2002, sete oficiais foram excluídos da corporação, com perda de patente. Não foi respeitada a ordem de chamada e nomes de pessoas que não prestaram concurso foram publicados no Diário Oficial. Temos muita preocupação, é um tema muito sensível. Faremos o chamamento com muita transparência para não respondermos a algum processo no futuro", afirmou.



O deputado Rodrigo Amorim (PSL), que preside a comissão, declarou que o intuito do colegiado é "em defesa dos aprovados nos concursos, mas com salvaguarda jurídica".

"Aqui nós discutimos muito, mas na hora da publicação oficial é o CPF do secretário e do governador que estão vinculados a esse ato. A comissão está ao lado da corporação para ajudar nas tomadas de decisão", disse.



Um dos representantes aprovados no concurso para técnicos de enfermagem, realizado em 2014, Wellington Campos reforçou a importância da seriedade nas convocações: "É um momento especial para todos nós. Temos registros dos nomes e notas do concurso público. Não podemos assumir a responsabilidade de um possível erro administrativo e ficar de fora das convocações".

Publicidade

Com informações da Alerj