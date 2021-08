União lançou versão web do aplicativo SouGov.br - Reprodução

Publicado 12/08/2021 05:00

O funcionalismo federal conta agora com a versão web do aplicativo SouGov.br. Com isso, todos os serviços disponíveis na ferramenta passam a ser acessados também pelo computador, como a consulta ao Demonstrativo de Rendimento Anual, ao extrato de consignações e aos afastamentos.

Para os aposentados, também é possível conferir a situação da Prova de Vida e imprimir o comprovante. Os servidores podem ainda alterar e encaminhar o atestado de saúde, consultar férias, contracheque e a prévia do 13º, por exemplo.

Lançado pela Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia (SEDGG/ME), o SouGov.br é voltado exclusivamente aos servidores públicos federais, ativos e aposentados, pensionistas e anistiados civis do Poder Executivo federal.

CANAL ÚNICO DE SERVIÇOS



O projeto SouGov.br faz parte do programa de transformação digital na área de gestão de pessoas e prevê a migração dos serviços já disponíveis em diversos canais para um canal único. Segundo a pasta, a intenção é "reduzir custos, otimizar processos de trabalho, simplificar e padronizar procedimentos para atendimento aos usuários".



Ao todo, são 28 serviços disponíveis no SouGov.br Web, devendo chegar a 50 funcionalidades até fevereiro de 2023.

SIGEPE WEB



O Sistema de Gestão de Pessoas (Sigepe) do governo federal na internet continua ativo, com os seus serviços funcionando normalmente. Gradativamente, as funcionalidades do Sigepe Web serão migradas para o SouGov.br Web, "de forma a torná-lo o canal digital mais completo e moderno de atendimento aos servidores públicos federais", informou a secretaria.