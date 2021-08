Líder do governo, Márcio Pacheco fez o anúncio nesta terça no plenário da Alerj - Thiago Lontra/Divulgação Alerj

Publicado 10/08/2021 17:01 | Atualizado 10/08/2021 19:53

A espera dos servidores públicos da Saúde estadual pela implementação do Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) está no fim. Foi o que deixou claro o líder do governo Castro na Alerj, deputado Márcio Pacheco (PSC), nesta terça-feira. Pacheco anunciou no plenário da Casa que a vigência do plano será a partir de 1º de setembro de 2021.

"Quero fazer um anúncio, respondendo a um questionamento feito pela deputada Martha Rocha (PDT), que preside a Comissão de Saúde, mas também a todos os deputados e deputadas que têm lutado de forma consciente, de forma impecável a respeito da implantação do PCCS da Saúde... Deputada Enfermeira Rejane (PCdoB), Eliomar Coelho (Psol). Mas respondendo: será implantado agora no dia 1º de setembro, inicio de setembro. É um anúncio feito agora pela Casa Civil. Em setembro inicia então implantação do que aprovamos nessa Casa", declarou Pacheco.

Para reforçar o esclarecimento, Martha Rocha questionou então se, em setembro, os servidores já serão contemplados com o aumento relativo ao PCCS. O líder do governo confirmou: "Sim", disse ele.

VALORES RETROATIVOS

Fontes da coluna informaram ainda que, com o início da implementação do plano, também começará a ser pago no próximo mês os valores retroativos a junho de 2021.