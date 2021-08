Depósito é realizado pela Secretaria de Estado de Fazenda - Divulgação

Publicado 04/08/2021 08:33 | Atualizado 04/08/2021 10:11

O pagamento do salário de julho será pago nesta sexta-feira, dia 6, ao funcionalismo estadual do Rio de Janeiro. O crédito alcançará os mais de 400 mil servidores públicos ativos, aposentados e pensionistas do Executivo fluminense. Pelo prazo oficial, o depósito cairia em 13 de agosto (décimo dia útil do mês seguinte ao trabalhado).

Nesta manhã, o governador Cláudio Castro (PL) confirmou a data em vídeo divulgado em suas redes.

"Graças a um esforço de gestão, mais uma vez vamos antecipar o pagamento. Todos os servidores ativos, aposentados e pensionistas vão receber o salário de julho na próxima sexta-feira, às vésperas do Dia dos Pais. Desde que assumi o comando do governo do Estado essa é a nona vez que fazemos essa antecipação, resultado da boa gestão do dinheiro público. Esse é o nosso compromisso de valorizar o funcionalismo", declarou.

O pagamento será realizado pela Secretaria de Estado de Fazenda, e os valores poderão entrar nas contas mesmo após o fim do expediente bancário. O valor líquido da folha de julho é de R$ 1,84 bilhão.

A antecipação dos salários ocorrerá sempre que houver fluxo de caixa, de acordo com sinalização do governo.