Publicado 10/08/2021 17:41 | Atualizado 10/08/2021 17:44

A Secretaria de Polícia Civil do Rio (Sepol) publicou no Diário Oficial desta terça-feira a contratação do Centro Brasileiro de Pesquisa e Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebrasp) como responsável pelo concurso para delegado da instituição. Ao todo, serão oferecidas 50 vagas, informou a corporação.

Com a banca do certame definida, a Sepol poderá publicar o edital em breve. Os salários iniciais são de R$18.747,95, e para participar do concurso o candidato tem que ser bacharel em Direito.

O Cebrasp foi contratado pelo valor de R$1,6 milhão, com dispensa de licitação. Confira abaixo o despacho que saiu no DO.

"Considerando o disposto na Lei Estadual nº 287/79; Considerando o Decreto de 14 de setembro de 2020, publicado no DOERJ nº 170, de 15 de setembro de 2020 e com base no 24, inciso XIII, da Lei Federal nº 8.666, de 21/06/93 e suas alterações, reconheço e ratifico a presente dispensa de licitação, pelo valor estimado de R$ 1.669.500,00 (um milhão, seiscentos e sessenta e nove mil e quinhentos reais), em favor da empresa Centro Brasileiro de Pesquisa e Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - Cebrasp, cujo objeto é a contratação de serviços-técnico especializados, objetivando a organização e a realização da 1ª Fase do Concurso Público para o provimento de vagas de cargos de Delegado de Polícia de 3ª Classe".