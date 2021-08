Com a lei, servidores ativos, aposentados e pensionistas passam a ter a garantia do pagamento na conta - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 11/08/2021 12:53 | Atualizado 11/08/2021 12:59

Agora é lei: o pagamento do 13º salário dos servidores públicos do Município do Rio de Janeiro tem que ser feito de forma antecipada e em datas pré-estabelecidas. A primeira parcela do abono — sobre as quais não incidem descontos — deve ser depositada em 1º de julho, e a segunda em 1º de dezembro.

A Emenda à Lei Orgânica Municipal, de autoria do vereador Célio Lupparelli (DEM) e coautoria de outros parlamentares, foi promulgada nesta quarta-feira, 11 de agosto, no Diário Oficial do Legislativo carioca. A matéria foi aprovada por ampla maioria — 43 votos a 1 — no último dia 3 no plenário da Câmara

O cronograma acaba sendo uma garantia ao funcionalismo do Rio, que enfrentou turbulências no último ano: o 13º de 2020 não foi pago a cerca de 100 mil funcionários da ativa, inativos e pensionistas.

O encaminhamento do prefeito Eduardo Paes (PSD) ao projeto de Lupparelli foi favorável. Líder do governo na Casa, Átila Nunes (DEM) disse que a proposta "é boa para o funcionalismo e ajuda na disciplina fiscal do Poder Executivo".

"Com a fixação das datas para pagamento do benefício, nós valorizamos o servidor público e ao mesmo tempo impomos uma disciplina financeira ao Executivo", declarou Átila Nunes no dia da votação.