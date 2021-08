Projeto de Emenda à Lei Orgânica deve entrar na pauta de amanhã da Câmara - Renan Olaz/CMRJ

Projeto de Emenda à Lei Orgânica deve entrar na pauta de amanhã da CâmaraRenan Olaz/CMRJ

Publicado 11/08/2021 05:50

Sem contar com os 34 votos necessários para aprovar o armamento da Guarda Municipal do Rio, o vereador Jones Moura (PSD), autor da proposta, aposta que, agora, o governo vai entrar na articulação com o Legislativo — em especial, com a sua base.



"O prefeito tem interesse na aprovação do projeto do armamento e mantém sempre interação com os vereadores da base sobre todos as propostas de interesse do governo", declarou. "O prefeito ainda não iniciou o processo de conversar com cada parlamentar, mas vai entrar pra conversar com a sua base", acrescentou.



Previsto na ordem do dia de ontem, o Projeto de Emenda à Lei Orgânica (Pelom 23/2018) não chegou a ser discutido. do Rio, o vereador Jones Moura (PSD), autor da proposta, aposta que, agora,— em especial, com a sua base. À coluna, Moura afirmou que o prefeito Eduardo Paes (PSD) ajudará nesse trabalho , já que a medida é também de seu interesse."O prefeito tem interesse na aprovação do projeto do armamento e mantém sempre interação com os vereadores da base sobre todos as propostas de interesse do governo", declarou. "O prefeito ainda não iniciou o processo de conversar com cada parlamentar, mas vai entrar pra conversar com a sua base", acrescentou.Previsto na ordem do dia de ontem, o Projeto de Emenda à Lei Orgânica (Pelom 23/2018) não chegou a ser discutido. A previsão é que o texto entre na pauta de amanhã (quinta), quando o autor deverá pedir adiamento

Para o Pelom passar, é necessário o apoio de dois terços dos parlamentares, ou seja, 34. Moura conta, até agora, com 30 votos favoráveis e mais 10 vereadores indecisos, segundo relatou.



"Devo pedir, pois até o momento temos 30 vereadores posicionados a votar a favor do projeto, e pelo menos 10 indecisos, estamos nesse trabalho de convencimento".



Publicidade

TREINAMENTO DOS AGENTES

Polêmico, o projeto altera trecho da Lei Orgânica Municipal para incluir a possibilidade do uso de armas de fogo por guardas no patrulhamento preventivo urbano. Pelo texto, os agentes receberão treinamento para a utilização do armamento e de outros equipamentos.

Publicidade

A proposta tem coautoria de diversos parlamentares, entre eles, Carlo Caiado (DEM), presidente da Câmara. Ex-vereador, o governador Cláudio Castro (PL) também assina o Pelom.

'INTEGRANTES DO EXECUTIVO APOIAM'

Publicidade

Segundo Jones Moura, além do prefeito, integrantes do Executivo já demonstraram apoio: “O governo tem interesse de evoluir a sua Guarda para as políticas públicas de Segurança com mais eficiência. Se aprovado, os agentes passarão por uma bateria de exames e treinamento”.