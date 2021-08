Vereador Jones Moura é autor do projeto que autoriza o uso de armas de fogo por guardas municipais - Renan Olaz/CMRJ

Publicado 11/08/2021 11:51 | Atualizado 11/08/2021 11:54

Autor do projeto que autoriza o uso de armas de fogo por agentes da Guarda Municipal do Rio de Janeiro, o vereador Jones Moura (PSD) quer a votação da matéria em regime de urgência — e em menos de 15 dias. Com a possibilidade de assumir em breve o mandato de deputado federal no lugar de Flordelis (PSD-RJ), de quem é suplente , Moura disse à coluna que buscará com o prefeito Eduardo Paes (PSD) e o presidente da Câmara do Rio, Carlo Caiado (DEM), costurar a análise da proposta nesse período.

No entanto, com uma emenda protocolada essa semana pelo vereador Welington Dias (PDT), o Projeto de Emenda à Lei Orgânica (Pelom) 23/2018 tem que voltar para as comissões. Moura também buscará o parecer conjunto dos colegiados — o que ainda deverá ser discutido no colégio de líderes semana que vem.

A ideia do autor é que, colocando a proposta em regime de urgência, outras emendas que forem apresentadas poderão receber os pareceres no plenário, sem atrasar mais a votação. Alguns vereadores, porém, veem dificuldades nesse calendário, que consideram apertado.

SUPLENTE QUER ASSUMIR EM BRASÍLIA

Jones Moura deixou claro que, se 'convocado', pretende assumir como deputado em Brasília: "Quero assumir o mandato em Brasília. Se houver a cassação (da deputada), acho que terei 15 dias para assumir, e não quero perder a articulação desse projeto (da GM) aqui na Câmara Municipal".

CONTRA A REFORMA ADMINISTRATIVA

O vereador, que também é guarda municipal, está em seu segundo mandato no Legislativo carioca. Se for para a capital federal, ele diz que atuará contra projetos já em tramitação na Câmara. "Vou lutar muito contra a reforma administrativa (PEC 32, que prevê mudanças no serviço público) na Câmara Federal".