Servidores estão cursando pós-graduação em Ciência de Dados e Administração PúblicaDivulgação

Publicado 12/08/2021 17:50 | Atualizado 12/08/2021 17:51

O Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio de Janeiro (Proderj) está capacitando servidores públicos fluminenses que atuam na área. Realizado em parceria com a Fundação Ceperj, o programa 'Academia Proderj' engloba cursos de especialização lato-sensu e mais de 40 cursos de extensão.

O objetivo da Academia Proderj, segundo a autarquia, é aperfeiçoar a gestão da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) estadual. Durante o mês de agosto estão sendo oferecidos cursos de extensão de diversos temas como QGIS (análise de dados), estatística inferencial, modelagem de banco de dados, visualização de dados e PHP básico.

As aulas são ministradas via plataforma Zoom e as vagas são limitadas aos funcionários ativos da autarquia e das respectivas áreas de TIC das entidades estaduais.

"Disponibilizamos aos servidores vagas para cursos de assuntos em voga. Hoje os servidores estão realizando, por exemplo, pós-graduação em Ciência de Dados e Administração Pública. A TIC está em constante mudança e essa atualização é fundamental", declarou o presidente da autarquia, Mauro Farias.

"Por orientação do governador Cláudio Castro, a capacitação é uma das prioridades do Proderj e temos realizado diversas ações neste sentido. Gostaria de agradecer ao Gabriel Lopes, presidente da Fundação Ceperj, pela parceria firmada", acrescentou.