A remuneração inicial para os postos oferecidos no BB é de R$ 3.022,37, para jornada de 30 horas semanais - Divulgação

A remuneração inicial para os postos oferecidos no BB é de R$ 3.022,37, para jornada de 30 horas semanaisDivulgação

Publicado 11/08/2021 15:38 | Atualizado 11/08/2021 15:40

O concurso do Banco do Brasil, para todos os estados e o Distrito Federal, recebeu 1.645.975 inscrições no total. Trata-se do maior concurso da história do país, de acordo com a Fundação Cesgranrio, organizadora do processo seletivo. Foram 1.605.751 inscritos para as vagas de Escriturário - Agente Comercial e 40.224 inscritos para as vagas de Escriturário - Agente de Tecnologia.

"Os números de candidatos superaram as nossas expectativas. A procura por uma vaga no Banco do Brasil nos deixa orgulhosos por termos cumprido o objetivo de atrair novos talentos, em nível nacional. Acreditamos que os candidatos foram atraídos pelas oportunidades de ascensão e encarreiramento que o BB oferece, além do conjunto de benefícios, que incluem, por exemplo, plano de saúde e de previdência, vale alimentação/refeição, por termos capacitação permanente aos nossos funcionários, além de participação nos lucros e resultados", destaca Ênio Mathias, vice-presidente corporativo do BB.

Publicidade

As inscrições terminaram no último dia 7 e a seleção será realizada para provimento de 2 mil vagas para Escriturário - Agente Comercial, mais 2 mil de cadastro reserva, para atuação nas unidades de negócios, e outras 240 vagas de Escriturário - Agente de Tecnologia, mais 240 de cadastro de reserva, com foco em Conhecimentos de TI.

No Edital 2021, assim como nos editais anteriores do BB, foi observada a previsão legal de reserva de 5% das vagas às pessoas com deficiência, além de 20% das vagas para cumprimento da cota para pessoa preta ou parda.

Publicidade

A realização das provas está prevista para o dia 26 de setembro deste ano e seguirá os protocolos de prevenção à Covid-19, de acordo com as regras do edital.

Remuneração e benefícios

Publicidade

A remuneração inicial é de R$ 3.022,37, para jornada de 30 horas semanais, ajuda alimentação/refeição de R$ 831,16 por mês e, cumulativamente com o benefício de ajuda alimentação/refeição, o Banco concede a cesta alimentação, no valor mensal de R$ 654,87, na forma do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT).

Há possibilidade de ascensão e desenvolvimento profissional; participação nos lucros ou resultados, nos termos da legislação pertinente e acordo sindical vigente; vale-transporte; auxílio-creche; auxílio a filho com deficiência; previdência complementar; e assistência à saúde, conforme regras vigentes à época da admissão aos quadros do Banco. Os funcionários do BB possuem, ainda, acesso à Universidade Corporativa Banco do Brasil (UniBB), que promoveu 3,5 milhões de ações de capacitação apenas em 2020.