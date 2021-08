Outback - Byron Prujansky

Publicado 15/08/2021 10:13

A rede de restaurantes Outback Steakhouse anuncia a abertura de processo para a contratação de 500 novos funcionários. Os trabalhadores ocuparão postos nas dez unidades que serão lançadas em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Belém.

As lojas farão parte dos empreendimentos: Shopping Metrô Tucuruvi (SP), Shopping Penha (SP), Shopping Campo Limpo (SP), SuperShopping Osasco (Osasco - SP), Golden Square Shopping Center (São Bernardo do Campo - SP), Ilha Plaza Shopping (RJ), Madureira Shopping (RJ), Shopping ParkJacarepaguá (RJ), Shopping Conjunto Nacional (Brasília - DF) e Parque Shopping Belém (Belém - PA). O investimento para a expansão está na casa dos R$ 39 milhões.



"Acreditamos que devemos continuar investindo no Brasil, abrindo novos restaurantes, gerando empregos e contribuindo para que as pessoas tenham mais oportunidades, além de continuar oferecendo aos nossos clientes momentos de descontração e uma experiência de alto padrão tanto dentro dos nossos restaurantes quanto em casa via delivery", diz Pierre Berenstein, presidente da Bloomin’ Brands.



O processo de seleção de candidatos para o preenchimento das vagas na Grande São Paulo para as equipes do salão e da cozinha, além de oportunidades para jovem aprendiz e pessoas com deficiência, já começou. As vagas são para os períodos diurno e noturno e não exigem experiência prévia. A contratação total acontecerá até o final do ano. Para participar do processo seletivo, basta acessar o site https://jobs.kenoby.com/outback e preencher as informações.



É necessário apenas ter mais de 18 anos, ser preferencialmente estudante (pessoas com ensino Médio/Técnico completo) e ter disponibilidade de horário, inclusive para finais de semana e feriados. A rede procura pessoas dedicadas, com perfil dinâmico e vontade de crescer. Além disso, oferece ótima remuneração e benefícios como vale-transporte, refeição no local, assistência médica e odontológica.



"O anúncio de mais dez unidades da marca no Brasil é a prova do quanto o país é importante para nós. Por isso, buscamos profissionais que amem aprender e que queiram evoluir cada vez mais conosco, pois no Outback nós proporcionamos uma grande oportunidade de crescimento profissional, em um ótimo ambiente de trabalho e com um plano de carreira promissor. Esses são excelentes motivos para se tornar um Outbacker - forma como chamamos nossos colaboradores. Estamos ansiosos para essas contratações", explica Tatiana Tafuri, diretora de Gestão de Pessoas e Legal.