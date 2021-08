Acidente próximo ao túnel Noel Rosa - WHATSAPP O DIA

Publicado 16/08/2021 07:20 | Atualizado 16/08/2021 07:22

Rio - Uma criança morreu após um grave acidente envolvendo três veículos na noite de domingo (15), próximo ao túnel Noel Rosa, sentido Jacaré, Zona Norte do Rio. A colisão deixou outras oito pessoas feridas, entre elas uma segunda criança. Elas foram encaminhadas para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, e para o Souza Aguiar, no Centro.

O acidente aconteceu por volta das 20h no Viaduto Procurador José Alves de Moraes, no sentido Del Castilho. Segundo testemunhas, um dos carros envolvidos trafegava na contramão. Populares pararam os carros na via para ajudar o Corpo de Bombeiros no resgate das vítimas. O viaduto chegou a ser interditado parcialmente, mas foi liberado.

pic.twitter.com/GNrMNv1GxU ATUALIZAÇÃO - SAMPAIO | Segue com interdições o Vd. Proc. José Alves de Moraes, na saída do Túnel Noel Rosa, após acidente com três carros, no sentido Del Castilho. A Guarda Municipal e as polícias Civil e Militar atuam no local. Trânsito intenso a lento no trecho. #zonanorte