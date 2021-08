PMs apreenderam um fuzil calibre 556 e uma pistola - DIVULGAÇÃO PMERJ

Publicado 17/08/2021 06:26 | Atualizado 17/08/2021 06:28

Rio - Dois suspeitos de pertencerem ao tráfico de drogas do Morro do Andaraí foram mortos no fim da tarde de segunda-feira (16), após uma troca de tiros com policiais militares. Fábio de Oliveira Silva, o Apertadinho, e Gabriel Luiz Quintanilha, o Mococa, foram baleados durante um confronto com PMs UPP Andaraí. Um cabo da PM ficou ferido de raspão.

Segundo a Polícia Militar, equipes faziam patrulhamento de rotina na Rua Tenente Miguel, na localidade conhecida como Nova Divineia, quando foram alvos de disparos. Houve confronto, e após cessar os tiros, os agentes encontraram feridos Fábio de Oliveira e Gabriel Luiz. PMs apreenderam uma pistola Glock 40 que pertence à Polícia Militar, um fuzil calibre 556, um rádio transmissor e drogas.

Um cabo da Polícia Militar que não teve o nome identificado foi baleado de raspão no antebraço direito e na bacia.