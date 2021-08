Duas casas foram atingidas pelo deslizamento de terra - Reprodução/Centro de Operações Rio

Publicado 16/08/2021 17:16

Rio - Um deslizamento de terra na noite deste domingo (15) provocou a interdição da Rua São Miguel, no bairro da Tijuca, na Zona Norte do Rio. A Defesa Civil municipal foi acionada para o local e precisou interditar uma casa, na altura do nº 130. Uma edificação que já estava interditada por conta de laudos anteriores também foi atingida. Não houve feridos.



De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), equipes da GEO-Rio, Comlurb, Guarda Municipal e Assistência Social foram acionadas para o local. Por volta das 15h desta segunda-feira (16), a via permanecia interditada no trecho entre as ruas Embaixador Ramon Carcano e Marechal Trompowski. Equipes da Seconserva, Defesa Civil, GEO-Rio, Comlurb e GM trabalhavam no local.



Em nota, a Defesa Civil Municipal informou que foram colocadas lonas para proteção do solo por conta da previsão de chuva para esta segunda. "O local seguirá interditado até o início das obras de contenção que serão realizadas pela GEO-Rio", completou a nota. Ainda segundo o COR, o tráfego é desviado para a Rua Conde de Bonfim.

TIJUCA | ATUALIZAÇÃO: a Rua São Miguel está interditada devido a um deslizamento de terra na altura do número 130. Defesa Civil, GEORIO, Comlurb e Guarda Municipal no local. Tráfego desviado para a Rua Conde de Bonfim.#zonanorte pic.twitter.com/lsOtYwjmAw — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) August 16, 2021

TIJUCA | ATUALIZAÇÃO: Rua São Miguel segue interditada no trecho entre a Rua Embaixador Ramon Carcano e a Rua Marechal Trompowski. Equipes da Seconserva, Defesa Civil, GEO-Rio, Comlurb e GM atuam no local. #zonanorte pic.twitter.com/f9IfYpw7cR — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) August 16, 2021