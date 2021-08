Caso foi registrado na 55ª DP (Queimados) - Divulgação

Publicado 16/08/2021 16:58

Rio - Um jovem identificado apenas como Lucas, de 23 anos, esfaqueou e matou o primo da ex-namorada, uma menina de 13 anos, em Queimados, na Baixada Fluminense, no último sábado (14). Segundo informações iniciais, o rapaz se envolveu em uma briga na Rua Colombo, no bairro Inconfidência, com o primo da menina, identificado como Wendel. A discussão teria sido motivada por ciúmes da ex-companheira e a vítima morreu no local do crime. A Polícia Civil investiga o crime.

De acordo com a Polícia Militar, homens do 24º BPM (Queimados) foram acionados para verificar uma ocorrência no local e encontraram um homem morto. Lucas está foragido.

A área foi isolada e a perícia acionada. Segundo a polícia, a ocorrência foi encaminhada para a 55ª DP (Queimados), que já concluiu a investigação. O suspeito foi indiciado e será denunciado pelo Ministério Público. Um mandado de prisão foi expedido contra o autor por homicídio. Ele é investigado ainda por estupro de vulnerável, ameaça e lesão corporal. Agentes realizam diligências para localizá-lo.