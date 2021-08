Guia tem o objetivo de catalogar os endereços da espécie pela cidade - Divulgação/Fundação Parques e Jardins

Guia tem o objetivo de catalogar os endereços da espécie pela cidadeDivulgação/Fundação Parques e Jardins

Publicado 16/08/2021 16:49

Rio - O guia digital Roteiro dos Ipês, criado pela Fundação Parques e Jardins (FPJ), da Secretaria do Meio Ambiente do Rio, recebeu dezenas de colaborações e já conta com a indicação de mais 100 pontos com a localização precisa das árvores, para a população contemplar a beleza dos ipês em diferentes regiões da cidade.



Lançado há cerca de um mês, com pontos no Centro e zonas Sul, Norte e Oeste, o guia tem o objetivo de catalogar os endereços da espécie pela cidade e fazer com que as pessoas olhem, admirem e cuidem mais das árvores urbanas. A ferramenta pode ser acessada no site e nas redes sociais da FPJ, traz dicas de como plantar um ipê e como cuidar de uma muda e de uma árvore já adulta.



No momento a florada é de ipês nas cores rosa e roxo. A Fundação segue recebendo sugestões de novos pontos, já que a floração dos ipês amarelos e brancos acontecem em meados de agosto, até o final de setembro. O inverno é o período em que ocorre a floração dos ipês, um dos eventos mais bonitos da natureza brasileira.

Os ipês são árvores caducifólias, que perdem todas as folhas, restando apenas suas flores magníficas. As flores de cor intensa surgem de junho a novembro, de acordo com cada espécie. A palavra ipê tem origem indígena e significa "casca dura". A árvore também é conhecida popularmente como "pau d’arco", porque os índios a utilizavam para fazerem os seus arcos para caça e defesa.

Desde o início da campanha, as equipes da FPJ já receberam centenas de imagens e declarações apaixonadas dos admiradores das árvores. De acordo com o presidente da Parques e Jardins, Fabiano Carnevale, a iniciativa surgiu com o objetivo de estimular o contato da população com as árvores urbanas da cidade.



"Todos os anos os ipês produzem um espetáculo na cidade, então pensamos em trazer esse espetáculo mais para perto da população. Criamos esse roteiro para que as pessoas apreciem, tirem fotos e informem novos pontos. A ideia é seguir alimentando esse roteiro, ampliando o número de endereços a cada ano", afirmou Carnevale. "Curiosamente, as regiões menos arborizadas, nas zonas Norte e Oeste, são as que estão recebendo o maior número de indicações. Muitas pessoas estão orgulhosas, querendo mostrar os ipês que florescem todo o ano na rua onde moram, e outras estão ampliando o olhar para a beleza das árvores enquanto caminham pelo Rio", continuou o presidente.



"Fiquei torcendo para que a minha indicação entrasse no roteiro. Estou muito feliz em poder representar Irajá, mostrando para o Rio o nosso belo ipê na Rua Marquês de Queluz", comemorou Júlio Nunes, morador da Zona Norte. "Sempre fui apaixonada por ipês, inclusive tenho um tatuado. Não consigo ver um florido e não tirar uma foto. Essa iniciativa é maravilhosa! Os ipês floridos deveriam ser uma atração turística", destaca a bióloga Bruna Caldas.