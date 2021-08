Dupla estava armada com uma pistola e tentou roubar um militar da reserva em Niterói - Divulgação

Publicado 16/08/2021 15:15 | Atualizado 16/08/2021 15:37

Rio - Uma tentativa de assalto contra um militar da reserva das Forças Armadas acabou mal para dois criminosos no início da tarde desta segunda-feira (16) em Niterói, na Região Metropolitana do Rio. A Polícia Militar informou que a vítima reagiu à bala, baleando os assaltantes. Um deles não resistiu e morreu no local.

Testemunhas relataram que a vítima parou na Rua Coronel Guimarães, no bairro Engenhoca, para comprar gás de cozinha e foi abordado pelos criminosos que estavam em um moto e queriam levar seu cordão de ouro. Ao perceber a ação criminosa, reagiu.

Segundo a PM, policiais do 12º BPM (Niterói) foram acionados para a ocorrência e auxiliaram a vítima que nada sofreu. O suspeito baleado foi socorrido por paramédicos do Corpo de Bombeiros e levado para o Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), no bairro Fonseca. Seu estado de saúde não foi divulgado.

Ainda de acordo com a polícia, a vítima tinha autorização de porte de arma de fogo.

O caso foi registrado na Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí.