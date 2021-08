MC Kevin no clipe 'Bilhete Premiado' - Reporter 03

Publicado 16/08/2021 13:27

Rio - As investigações para apurar o que causou a morte do Mc Kevin completaram 90 dias sem um esclarecimento efetivo. Uma das pessoas próximas ao cantor que esteve presente durante a noite de sua morte, o MC VK, teve um vídeo divulgado ontem (15) no programa “Domingo Espetacular”, da Record TV, em que ele teria dito: “não foi por mal, cara”, quando estava diante do corpo no dia da tragédia.



Em entrevista para o programa, o cantor esclareceu ter dito “não foi normal”. As investigações estão sendo coordenadas pela Polícia Civil e os depoimentos dados pelas testemunhas e amigos envolvidos apresentam incongruências. Não há confirmação se houve ou não estímulo para Kevin ter saltado pela varanda, entre outros pontos do fatídico dia.

Kevin Nascimento Bueno morreu no dia 16 de maio após cair do 5º andar de um hotel durante uma festa que acontecia na orla da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O primeiro laudo pericial divulgado uma semana após a tragédia apontou que a morte teria sido provocada por um acidente.