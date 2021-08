Hospital Estadual Azevedo Lima - Imagem Internet

Publicado 16/08/2021 16:00

Rio - Silvia Letícia da Silva, a gari baleada no último sábado (14), recebeu alta médica no mesmo dia em que deu entrada no Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), no Fonseca, Zona Norte de Niterói, Região Metropolitana, onde foi socorrida. Silvia foi vítima de bala perdida em uma troca de tiros entre policiais militares e criminosos no Morro do Estado, na região central da cidade. De acordo com relatos, ela é moradora da comunidade e estava voltando do trabalho quando foi atingida pelo disparo.

Segundo a Polícia Militar, equpes do 12º BPM (Niterói) foram atacadas por homens armados, que atiraram contra os agentes. Houve confronto. Ainda segundo a corporação, após a troca de tiros, dois homens foram detidos. Uma pistola, três granadas, munições, um rádio comunicador, 684 pinos de cocaína, oito tabletes de maconha e 88 trouxinhas de maconha também foram apreendidos.

"Posteriormente, o batalhão foi informado que uma pessoa ferida nesta área deu entrada no Hospital Estadual Azevedo Lima", informou a PM. Ainda não há informações de onde partiu o tiro que atingiu Silvia.

De acordo com a 76ª DP (Niterói), o caso foi registrado e as investigações estão em andamento para identificar a autoria do disparo.