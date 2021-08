Começou na manhã de hoje a vacinação na ilha de Paquetá contra a covid-19. A abertura da vacinação contou com a participação do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. O projeto "PaqueTá Vacinada", rfoi ealizado pela SMS (Secretaria Municipal de Saúde) com apoio da Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz). A vacina aplicada é a de Oxford/AstraZeneca. Na foto Carolina Leite (29). - Daniel Castelo Branco

Publicado 16/08/2021 16:57 | Atualizado 16/08/2021 18:50

Rio - A Prefeitura do Rio irá aplicar a terceira dose da vacina contra covid-19 em idosos imunizados da Ilha de Paquetá. O anúncio feito pelo secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, nesta segunda-feira. A ilha passou pela campanha "Paquetávacinada" que imunizou todos os habitantes com a primeira dose no mês de junho.

Segundo o secretário, a nova dose deve ser aplicadas no dia 29 de agosto e farão parte de um estudo para entender como a aplicação vai influenciar no menor risco de contaminação com o vírus. O anúncio foi feito no dia em que os últimos habitantes da ilha receberam a segunda dose dos imunizantes AstraZeneca e Pfizer.

A estratégia ainda prevê uma testagem de todos os idosos da ilha que receberão a dose, para avaliar a produção de anticorpos. "Em Paquetá, finalizamos a aplicação da segunda dose hoje. Daqui a 14 dias, a gente vem colher uma nova amostra de sangue de todas as pessoas, com foco nos idosos. E vamos aplicar a terceira dose nos idosos que já tomaram a vacina", disse Soranz.

O médico também explicou que poderá acontecer a intercambilidade de doses para aqueles que tomaram AstraZeneca, com a introdução da Pfizer. Um balanço divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde mostra que 85,5% dos moradores da Ilha de Paquetá, com idades acima dos 12 anos, estão completamente vacinados contra a covid-19. A primeira dose do imunizante alcançou 96,7% da população local.