Vacinação continua em Paquetá até a próxima sexta-feira em quatro pontos da Ilha - Divulgação/Secretaria Municipal de Saúde

Vacinação continua em Paquetá até a próxima sexta-feira em quatro pontos da IlhaDivulgação/Secretaria Municipal de Saúde

Publicado 16/08/2021 18:47

Rio - Um balanço divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde mostra que 85,5% dos moradores da Ilha de Paquetá, com idades acima dos 12 anos, estão completamente vacinados contra a covid-19. A primeira dose do imunizante alcançou 96,7% da população local. Neste domingo, a SMS em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) realizou mais uma etapa do projeto "PaqueTá Vacinada", aplicando a segunda dose nos moradores que receberam a primeira nos meses de junho e julho.

A vacinação continua em Paquetá até a próxima sexta-feira (20), sendo oferecida na Unidade Integrada de Saúde Manoel Arthur Villaboim, no Iate Clube de Paquetá, no Parque Darke de Mattos e na Casa de Artes. Os adultos tomam a segunda dose da AstraZeneca, e os adolescentes, da Pfizer, única vacina liberada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para esta faixa etária. Apenas moradores da Ilha podem se vacinar na ação.

Publicidade

A primeira etapa do projeto PaqueTá Vacinada aconteceu em 20 de junho, atingindo 96% da população adulta, a partir dos 18 anos. Os adolescentes de 12 a 17 anos foram vacinados em 25 de julho, com 95% de adesão. O estudo tem o objetivo de analisar os efeitos da vacinação em massa, tais como a segurança do imunizante, a proteção também de pessoas não vacinadas e a eficácia a cada dose recebida.

Antes das etapas de vacinação, adultos e adolescentes passaram por exames de sangue ou teste rápido para covid-19. O inquérito sorológico revelou que, entre os mais de 2,3 mil exames coletados na Ilha, 21% das crianças e adolescentes já apresentavam anticorpos contra a doença por terem sido expostos ao coronavírus. Além disso, antes da primeira dose da vacina ser aplicada nos voluntários do projeto, 40% dos adultos não-vacinados e 90% dos vacinados previamente à pesquisa testaram positivo para a presença desses anticorpos.

Publicidade

Terceira dose

A prefeitura do Rio irá aplicar a terceira dose da vacina contra covid-19 em idosos já imunizados da Ilha de Paquetá. O anúncio foi feito pelo secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, nesta segunda-feira (16). A nova dose deve ser aplicada no dia 29 de agosto e fará parte de um estudo para entender como a aplicação vai influenciar no menor risco de contaminação com o vírus.

Publicidade