Tempo no Rio segue instável, com chuva fraca e céu nubladoREGINALDO PIMENTA/AGÊNCIA O DIA

Publicado 16/08/2021 17:33 | Atualizado 16/08/2021 19:32

Rio - A atuação de áreas de instabilidade em altos e médios níveis da atmosfera deixaram o tempo instável no município do Rio. De acordo com o Alerta Rio, núcleos de chuva que atuavam entre as regiões da Zona Norte e Centro/Tijuca perdem intensidade e se deslocaram em direção à Baía de Guanabara. Para esta noite, a previsão é de chuva predominantemente moderada, ocasionalmente forte, em pontos isolados e de curta duração. Há condições para a chuva cair com raios.



Na última hora, houve registro de chuva moderada nas estações Saúde (7,4 mm), São Cristóvão (3 mm) e Penha (1,8mm). ; Já nas estações do Ilha do Governador (1,2 mm), Grande Méier (0,6 mm), Bangu (0,4 mm), Barra da Tijuca (0,4 mm) e Santa Cruz (0,4 mm) choveu fraco.

Recomendações em casos de raios



A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros orientam as seguintes recomendações diante da ocorrência de rajadas de ventos fortes e raios:



Em casa:

. Fique longe das janelas;

. Banhos só quando terminar a chuva;

. Não use o telefone durante a chuva.



Na rua:

. Afaste-se das árvores e terrenos abertos;

. Evite a prática de esportes ao ar livre, especialmente, no mar;

. Não permaneça em piscinas, rios e lagos;

. Não toque em nada de metal ou elétrico;

. Se estiver dirigindo, permaneça no carro.

Confira a previsão para os próximos dias

Ainda de acordo com o Sistema Alerta Rio, para a madrugada de terça-feira (17), há previsão de chuva fraca, isolada, e predomínio de ventos moderados (18,5 km/h a 51,9 km/h). Os modelos numéricos de previsão do tempo estimam que chova, em média e para toda a capital, menos que 5 mm para a madrugada.

A partir do período da manhã desta terça, um sistema de alta pressão no oceano influenciará o tempo e, por isso, não haverá mais previsão chuva no Rio para este dia.

Entre quarta-feira (18) e a sexta-feira (20), um sistema de alta pressão no oceano influenciará o tempo, diminuindo a nebulosidade. Para esses três dias não há previsão de chuva.