Rio - Dois homens que atuavam como cambistas no entorno do Bioparque, na Quinta da Boa Vista, em São Cristóvão, na Zona Norte do Rio, foram detidos no fim de semana por equipes do Grupamento de Operações Especiais (GOE) da Guarda Municipal. Nos dois casos, os homens foram flagrados enquanto ofereciam ingressos para a atração aos frequentadores. No último dia 30, a Polícia Civil prendeu 18 cambistas pela venda irregular de ingressos do BioParque.

No sábado (14), o cambista detido estava com sete ingressos para o Bioparque. Após o flagrante, ele foi conduzido para a 17ª DP (São Cristóvão), onde os ingressos foram apreendidos. A ocorrência foi registrada como crime contra a economia popular. Já no domingo (15), outro homem foi detido quando tentava vender dois convites. Ele estava ainda com R$150. Depois do flagrante do GOE, o cambista também foi levado para a 17ª DP. Ainda durante a ação foram apreendidos diversos coletes irregulares. Desde o início do mês de agosto, a Guarda Municipal do Rio reforçou o patrulhamento na Quinta da Boa Vista com a implantação de uma base móvel no interior do parque, que funciona em um micro-ônibus, localizado na área interna, próximo ao largo e perto do Bioparque. Ela serve de apoio operacional para os efetivos que já atuam no local e também pode receber denúncias da população relacionadas a desordens urbanas e de trânsito.A Guarda atua tanto no interior quanto na área externa da Quinta da Boa Vista, com equipes de diversas unidades operacionais, como as inspetorias e os grupamentos especiais de Trânsito, Operações Especiais e Tático Móvel, com foco na proteção do patrimônio público e fiscalização das posturas municipais, auxílio aos visitantes do parque e também coerção a delitos, quando flagrados pelos agentes.