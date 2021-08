Na foto, Daniel Lira, vacinado no palácio Pedro Ernesto - Reginaldo Pimenta / Agência O DIA

Na foto, Daniel Lira, vacinado no palácio Pedro ErnestoReginaldo Pimenta / Agência O DIA

Publicado 16/08/2021 11:18 | Atualizado 16/08/2021 11:22

Rio - A aplicação da terceira dose na Ilha de Paquetá será feita com a administração heteróloga, ou seja, com a injeção sendo feita com um imunizante de outro fabricante no dia 29, final de agosto. A estratégia foi confirmada pelo secretário municipal da Saúde, Daniel Soranz, que esteve presente durante a inauguração do novo ponto de vacinação na Câmara do Rio, na manhã desta segunda-feira (16), e afirmou que a iniciativa promovida pela Fiocruz, através do projeto Paquetá Vacinada, vai ajudar a prefeitura com a avaliação de segurança da ação e também a resposta imunológica desses moradores.



Em relação ao Rio, Soranz afirmou que “muito provavelmente” a cidade também deve administrar uma terceira dose para os idosos, acompanhando a aplicação de Paquetá. “Já estava previsto para o nosso calendário a aplicação aos idosos. Então é muito importante que não só a prefeitura, mas o Ministério da Saúde também comece a planejar essa aplicação porque se ela for necessária precisaremos ter vacina para continuar com a campanha”, disse.



O secretário classificou a adesão da população de Paquetá para a vacinação como “incrível” e informou que 85% de toda a Ilha já recebeu a segunda dose e 96% a primeira. Testes sorológicos já foram feitos para avaliação dos resultados da imunização. A respeito da previsão de como será feita a aplicação da terceira injeção, Soranz explicou como será a distribuição: “Metade dos idosos imunizados com as duas doses se vacinarão com a AstraZeneca, outra metade com a Pfizer”.



Novo ponto de vacinação ajuda prefeitura a acelerar a vacinação



Inaugurado nesta segunda (16), o ponto de vacinação na Câmara Municipal contou com o comparecimento do jovem Hugo dos Santos, de 22 anos, que comemorou o momento da sua chegada para receber a primeira dose do imunizante.



“É o momento de felicidade, a gente aguarda tanto isso e até que enfim chegou. Agora é só esperar a segunda dose e que logo tudo isso acabe, todo mundo seja vacinado e que possamos sair com boas expectativas. Alguns amigos meus pegaram a covid-19, então precisamos focar nas oportunidades que temos hoje que é poder se imunizar, e que as pessoas se vacinem logo”, afirmou.

fotogaleria



Publicidade

Dentro da casa política do município do Rio, o empresário Gustavo Correia, de 34 anos, aproveitou o momento da sua vacinação para se manifestar e cobrou que o Ministério da Saúde acelere a entrega dos imunizantes.



“Meu sentimento é de felicidade. Eu acho importante se vacinar, estamos na reta final aqui no Rio de Janeiro. Mas gostaria de aproveitar a oportunidade e ressaltar que o governo federal está demorando muito para entregar as doses e isso está dificultando o trabalho da Prefeitura do Rio. Temos aqui o Dr. Soranz fazendo um belíssimo trabalho e então gostaria de pedir para o Ministério da Saúde que faça as entregas com mais velocidade”, disse.

O estudante de Engenharia Lorenzo Ramos, 22 anos, também comemorou a chegada do seu momento. "Hoje foi meu dia, estava ansioso, acordei já com disposição e estou muito feliz porque, apesar de tudo, conseguimos nos vacinar", disse.



Segundo o painel Rio Covid-19, o município vacinou 86,9% de toda a população carioca maior de 18 anos com a primeira dose, e 40,6% com a segunda dose. Soranz afirmou que o Ministério da Saúde está comprometido em enviar novas doses e assegurou o calendário até o próximo fim de semana, e que haverá uma nova entrega de 270 mil doses para os próximos dias.

Publicidade

Nesta semana a prefeitura deve concluir a campanha para todos os adultos. Na terça-feira (17), jovens de 21 anos podem comparecer para se vacinar, já os cariocas de 20 anos devem ir na quarta (18). Na quinta (19) a chamada é para quem tem 19 anos, e na sexta (20) será o momento dos que possuem 18 anos.

* Estagiário sob supervisão de Gustavo Ribeiro. Colaborou: Reginaldo Pimenta