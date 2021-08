Prefeito Eduardo Paes - Marcos Porto/Agencia o Dia

Publicado 17/08/2021 17:44 | Atualizado 17/08/2021 17:50

Rio - O prefeito do Rio, Eduardo Paes, usou as redes sociais, nesta terça-feira, para alertar seus seguidores de que um perfil falso estaria se passando por ele no Whatsapp. De acordo com o gestor municipal, o contato usa a sua foto, mas o número é diferente do seu, que permanece igual: "Meu número é bem conhecido e continua o mesmo".

Tem uma malandragem aí usando a minha imagem no whatsapp e se passando por mim. Fiquem atentos. Meu número é bem conhecido e continua o mesmo. — Eduardo Paes (@eduardopaes) August 17, 2021

Paes esteve, nesta terça-feira, em evento no Palácio da Cidade, em Botafogo, na Zona Sul, onde anunciou investimentos em cultura na capital. O novo Plano de Retomada do Audiovisual Carioca prevê a injeção de R$ 20 milhões. Uma das estratégias será o apoio a produtores cariocas por intermédio da RioFilme.