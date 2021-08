Policia - Policia Federal deflagra Operaçao Simonia no Rio. A operaçao tem como objetivo de desarticular esquema criminoso na cupula administrativa da SEAP. - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Policia - Policia Federal deflagra Operaçao Simonia no Rio. A operaçao tem como objetivo de desarticular esquema criminoso na cupula administrativa da SEAP.Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 17/08/2021 19:01

Rio - O governador do Rio, Cláudio Castro, afirmou que será feito um pente-fino na Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) do Rio, cujos membros do alto escalão foram presos, nesta terça-feira, na Operação Simonia, da Polícia Federal. O secretário de Administração Penitenciária, Raphael Montenegro Hirschfield, exonerado após a prisão, o subsecretário Wellington Nunes da Silva e o superintendente operacional Sandro Farias Gimenes são acusados de supostos favorecimentos a integrantes da facção Comando Vermelho, a maior do estado.



"Faremos um pente-fino na Secretaria de Administração Penitenciária (Seap). O Estado é o maior interessado neste processo e tudo será feito com a máxima transparência", disse Cláudio Castro em trecho de vídeo divulgado, na noite desta terça-feira, pelo Núcleo de Imprensa do governo estadual.

Cláudio Castro afirma que fará um pente-fino na Seap Reprodução de vídeo

Publicidade

No vídeo, Cláudio Castro afirma que, desde que assumiu o governo, a Polícia Civil negou, por 38 vezes, consultas sobre a transferência de presos de penitenciárias federais para cadeias do Rio:



"Desde que assumimos o Governo do Estado, em 28 de agosto de 2020, a Vara de Execuções Penais (VEP) consultou 38 vezes sobre a possibilidade de transferência das lideranças do crime organizado de presídios federais para o Rio de Janeiro. E, nas 38 vezes, a Polícia Civil se manifestou contrária a esse pedido".



Castro reforçou que o ex-secretário da Seap Raphael Montenegro agiu por conta própria em ações que levantam suspeitas de crimes. Montenegro, assim como Wellington Nunes da Silva e Sandro Farias Gimenes são acusados pelos crimes de falsidade ideológica, prevaricação e advocacia administrativa.



"Afirmo a vocês que ninguém negocia pelo Governo do Estado. Se o ex-secretário (Montenegro) negociou com quem quer que seja ele fez em nome dele. Não tem negociação com o tráfico e nem com a milícia. Isso é uma afronta aos mais de 80 mil homens e mulheres, policiais civil, militar e penais, que combatem o crime diariamente e, muitas, vezes, dão a vida para proteger a nossa população", afirmou Castro.