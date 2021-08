Prefeitura do Rio faz ação para demolir estrutura irregular e notificar lojas em Vista Alegre - Divulgação / Secretaria Municipal de Conservação

Prefeitura do Rio faz ação para demolir estrutura irregular e notificar lojas em Vista AlegreDivulgação / Secretaria Municipal de Conservação

Publicado 18/08/2021 07:40 | Atualizado 18/08/2021 07:41

Rio - A prefeitura do Rio fez uma operação, na terça-feira (17), para a remoção de uma estrutura erguida sobre área pública na Avenida Braz de Pina, em Vista Alegre, na Zona Norte. Agentes também emitiram notificações para outros estabelecimentos na via. A ação conjunta entre a Secretaria Municipal de Conservação (Seconserva), Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) e a Subprefeitura da Zona Norte também contou com o apoio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação (Smdeis).

fotogaleria

Publicidade

Na ação, os fiscais retiraram um deck de madeira instalado na calçada, em frente a um restaurante, que atrapalhava a passagem dos pedestres. O responsável pela casa já havia sido notificado, em 14 de junho, para que removesse o deck, que estava em fase de montagem.



Foram emitidas notificações para 15 estabelecimentos comerciais que ocupavam irregularmente o passeio. Além disso, agentes vistoriaram e notificaram lojas da região.



A secretária de Conservação, Anna Laura Valente Secco, enfatizou a importância da fiscalização. "Não podemos admitir a invasão do espaço público. As calçadas pertencem aos pedestres e devem estar livres para que as pessoas possam circular", afirmou.



O subprefeito da Zona Norte, Diego Vaz, ressaltou que o trabalho vai continuar. "Da mesma forma que demolimos construções de alto padrão na Maré, estamos aqui para retirar um comércio que, mesmo após inúmeras advertências, bloqueou o passeio. Enquanto as pessoas não se conscientizarem que o período da desordem, de construções fora do padrão e sem fiscalização acabou, seguiremos fiscalizando e demolindo", garantiu.



Ao todo, a ação envolveu 46 servidores e teve o suporte da Coordenadoria Geral de Operações Especiais (CGOE), da Guarda Municipal, da Polícia Militar, da Cedae e da Light. Foram usadas uma retroescavadeira, dois caminhões e 11 viaturas.