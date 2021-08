Homem é assassinado com vários tiros no rosto em Campo Grande - Google Maps

Homem é assassinado com vários tiros no rosto em Campo GrandeGoogle Maps

Publicado 18/08/2021 21:09

Rio - Um homem, sem identificação confirmada, foi assassinado com vários tiros no rosto, na tarde desta quarta-feira, na Rua Teixeira Campos com a Rua Flamengo, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. Uma equipe do 40°BPM (Campo Grande) foi acionada para verificar a ocorrência e encontrou a vítima morta. A Delegacia de Homicídios da Capital investiga o caso.



Informações iniciais que apontam que a vítima se chama Thiago e era motorista de van na região. Até o momento não há informações sobre a motivação do crime e nem quem seriam os responsáveis.

O corpo do homem foi levado para o Instituto Médico Legal (IML). Os agentes buscam imagens de câmeras de segurança na região e fazem diligências por testemunhas que possam ajudar a identificar os autores do crime.