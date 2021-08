Incêndio atinge apartamento na Tijuca - Foto: Reprodução / Google maps

Incêndio atinge apartamento na TijucaFoto: Reprodução / Google maps

Publicado 18/08/2021 19:52 | Atualizado 18/08/2021 21:18

Rio - Um incêndio atingiu, nesta quarta-feira, um apartamento no sétimo andar de um prédio residencial na Tijuca, Zona Norte do Rio. Por causa do incidente, a rua Conde de Bonfim, na altura da rua Alzira Brandão, foi interditada pela Prefeitura do Rio.

Duas mulheres adultas precisaram ser levadas para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio. Ainda não há identificação das vítimas e estado de saúde. Uma senhora, identificada como Iris de Lemos, 90 anos, foi atendida pelos socorristas e liberada no local.

Publicidade

Às 16h35, o quartel do Corpo de Bombeiros da Tijuca foi chamado para o incêndio e precisou de ajuda das unidades de Vila Isabel e do Centro. De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), o trânsito na região estava intenso por volta das 17h30.