Depósito tinha centenas de portas, capôs e blocos de motor de veículos de marcas de luxo. Entre os modelos, haviam unidades usadas por concessionárias prestadoras de serviço - Divulgação

Depósito tinha centenas de portas, capôs e blocos de motor de veículos de marcas de luxo. Entre os modelos, haviam unidades usadas por concessionárias prestadoras de serviçoDivulgação

Publicado 18/08/2021 19:12 | Atualizado 18/08/2021 19:21

Rio - A Polícia Civil estourou um desmanche de carros de luxo e novos, nesta quarta-feira, em Bangu, na Zona Oeste. Três pessoas foram presas em galpão onde carros de marcas como Jaguar, Mini Cooper, Jeep, Toyota, Ford e modelos de concessionárias de serviços públicos eram desmontados. Os veículos eram roubados em Bangu e na Vila Kennedy.

fotogaleria

Publicidade

De acordo com a Polícia Civil, agentes da 33ª DP (Realengo) chegaram até o local onde os carros eram desmontados após suspeitarem de uma Kombi que transportava peças. Os policiais acompanharam a movimentação do veículo e descobriram o endereço. No galpão, havia dezenas de portas, capôs, cabeçotes de motor, lanternas de automóveis, entre eles marcas de luxo.



Entre os materiais, havia peças também de veículos usados por concessionárias que prestam serviço de fornecimento de luz, telefone e água. A quadrilha desmanchava os automóveis para venda e raspava os chassis, para dificultar a identificação das peças.

Publicidade

Segundo a perícia, pelo menos três carros que estavam desmontados no local haviam sido roubados recentemente. Ainda segundo os agentes, parte dos veículos eram roubados por encomenda e as peças vendidas para outros estados, como São Paulo.